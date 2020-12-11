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Захарова рассказала, как сделать первые шаги на дипломатической службе
Захарова рассказала, как сделать первые шаги на дипломатической службе
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о первых шагах для тех, кто хочет стать дипломатом. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T17:57
2020-12-11T17:57
мария захарова
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о первых шагах для тех, кто хочет стать дипломатом."Понять, точно ли это ваш выбор, ваше призвание, ваше желание, готовы вы к этому или нет. Потому что это вопрос не только знаний и профессиональных качеств – это достаточно непросто с точки зрения логистики, потому что это длительные командировки", - сказала Захарова в ходе "Диалога на равных", который транслировался на странице "Большой перемены" — всероссийского конкурса для школьников – во "ВКонтакте".Захарова уточнила, что речь идет о командировках длительностью от года и более, поэтому нужно задать себе вопрос о готовности к самоограничениям. "Это невозможность видеть своих близких, родителей, друзей, это смена климата и образа жизни, потому что эта работа связана с ограничениями – вы себе уже полностью не принадлежите", - подчеркнула она."Первые шаги – осознание всего комплекса того, с чем вы будете связаны. Это не только приемы, светские рауты и посещение интересных мест. Это рутинная работа, ее очень много, она кропотливая, не всегда увлекательная, зачастую очень сложная, иногда даже нудная. Вы должны быть готовы к разным обстоятельствам в вашей профессиональной жизни: сегодня вы занимаетесь двусторонними отношениями, завтра – консульскими вопросами, послезавтра – разоруженческими, или вы становитесь переводчиком, потому что у вас хороший язык, а в посольстве нужно много переводить. А потом вы можете заняться вопросами пресс-службы, сочетать их с протоколом, а потом, например, вам предстоит открывать представительство нашей страны при какой-то международной организации", - пояснила Захарова."Это та сфера, где приходится постоянно чему-то учиться, осваивать новые горизонты и рубежи. Первый шаг – понять, ваше или не ваше, узнав побольше о предмете своих мечтаний", - заключила она.
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мария захарова, общество

Захарова рассказала, как сделать первые шаги на дипломатической службе

17:57 11.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о первых шагах для тех, кто хочет стать дипломатом.
"Понять, точно ли это ваш выбор, ваше призвание, ваше желание, готовы вы к этому или нет. Потому что это вопрос не только знаний и профессиональных качеств – это достаточно непросто с точки зрения логистики, потому что это длительные командировки", - сказала Захарова в ходе "Диалога на равных", который транслировался на странице "Большой перемены" — всероссийского конкурса для школьников – во "ВКонтакте".
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Захарова уточнила, что речь идет о командировках длительностью от года и более, поэтому нужно задать себе вопрос о готовности к самоограничениям. "Это невозможность видеть своих близких, родителей, друзей, это смена климата и образа жизни, потому что эта работа связана с ограничениями – вы себе уже полностью не принадлежите", - подчеркнула она.
"Первые шаги – осознание всего комплекса того, с чем вы будете связаны. Это не только приемы, светские рауты и посещение интересных мест. Это рутинная работа, ее очень много, она кропотливая, не всегда увлекательная, зачастую очень сложная, иногда даже нудная. Вы должны быть готовы к разным обстоятельствам в вашей профессиональной жизни: сегодня вы занимаетесь двусторонними отношениями, завтра – консульскими вопросами, послезавтра – разоруженческими, или вы становитесь переводчиком, потому что у вас хороший язык, а в посольстве нужно много переводить. А потом вы можете заняться вопросами пресс-службы, сочетать их с протоколом, а потом, например, вам предстоит открывать представительство нашей страны при какой-то международной организации", - пояснила Захарова.
"Это та сфера, где приходится постоянно чему-то учиться, осваивать новые горизонты и рубежи. Первый шаг – понять, ваше или не ваше, узнав побольше о предмете своих мечтаний", - заключила она.
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