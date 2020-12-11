https://ria.ru/20201211/kanonizatsiya-1588681848.html

Почему РПЦ может канонизировать Суворова, а Ивана Грозного — нет

Почему РПЦ может канонизировать Суворова, а Ивана Грозного — нет

В Русской православной церкви обсуждают возможность канонизации полководца Александра Суворова. Почитающие его верующие надеются, что скоро смогут приложиться к РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T08:00

2020-12-11T08:00

2020-12-11T08:00

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Антон Скрипунов. В Русской православной церкви обсуждают возможность канонизации полководца Александра Суворова. Почитающие его верующие надеются, что скоро смогут приложиться к иконе генералиссимуса. Однако не все так просто. Как того или иного человека объявляют святым и почему канонизация вызывает много споров — в материале РИА Новости.Полководец, граф... святойДо села Кистыш во Владимирской области добраться нелегко. Настоящая русская глубинка. От Москвы минимум пять часов на машине. А село это некогда было родовым имением Александра Суворова. Здесь есть полуразрушенный храм, где он молился. Рядом — пруд, в котором купался, тут же и рыбачил. Вот и все достопримечательности.Однако в Кистыш постоянно приезжают люди. Причем большинство — паломники. Для них небольшое село не только историческое место. Здесь жил не просто граф или великий полководец. Здесь, как они верят, жил святой."Люди действительно почитают Суворова как святого. Недавно в селе открыли ему памятник, и число приезжающих увеличилось. Здесь они читают покаянный канон, написанный самим Александром Васильевичем", — рассказывает РИА Новости настоятель местной Васильевской церкви иерей Алексий Чесноков.Молиться "святому Александру Суворову" стали тут сравнительно недавно. Пару лет назад родовую церковь полководца и прилегающие к ней здания принялись возрождать его почитатели. Один из них — отставной спецназовец Василий Верещак."Из общего ряда великих людей России Суворов явно выбивается. В том числе и отношением к православию. Чем больше я погружаюсь в детали его биографии, тем яснее вижу, насколько трепетно он относился к вере. К тому же он — символ победы. Поэтому я искренне хочу, чтобы его канонизировали", — говорит Верещак корреспонденту РИА Новости.Прецедент есть: в 2001 году Русская православная церковь канонизировала адмирала Федора Ушакова. И в храмах уже нередко можно увидеть икону с его изображением. Теперь пора написать икону генералиссимуса Суворова. Об этом недавно во всеуслышание заявил известный православный бизнесмен Константин Малофеев, чем вызвал новый виток дискуссии о святости полководца."Полезно вспомнить, что основной критерий канонизации (то есть признания того, что человек обрел особую молитвенную благодать у небесного Престола Божия), помимо добродетельной жизни и народного почитания, — чудотворения", — ответил ему заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).Противоречивые "подвижники"Общеизвестных и признанных Церковью чудес, произошедших именно по молитвам Александру Суворову, пока нет. Однако его почитатели не сдаются. Они уверены, что уже сама праведная жизнь полководца — веский повод для канонизации.К тому же в церковном календаре есть святые, известные как довольно противоречивые личности. Например, 17 июля в храмах вспоминают святого благоверного князя Андрея Боголюбского, приказавшего в 1169 году разграбить Киев, в том числе храмы и монастыри. А 4 марта — день памяти благоверного Ярослава Мудрого, который, по одной из современных версий ученых, мог быть убийцей первых русских святых князей-страстотерпцев Бориса и Глеба."Святость — это не анкетные данные и не безупречность биографии. Это свидетельство того, что для человека вера и Бог были главным вектором его деятельности (согласно православному учению, такой человек становится богоподобным. — Прим. ред.). Причем как всю жизнь, так и в самом ее конце. Об этом нам говорит пример Благоразумного разбойника — первого новозаветного святого, который покаялся и вместе со Христом попал в рай. А есть, например, преподобный Иоанн Лествичник — он постепенно приближался к Богу", — объясняет РИА Новости глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.Так рассуждали в Русской церкви и когда канонизировали царскую семью. Яростные споры о святости царственных страстотерпцев велись почти все 90-е. Критики говорили, что Николай II был неоднозначным правителем — мол, как можно объявить святым того, по чьему приказу произошла трагедия Кровавого воскресенья, того, кто отрекся от престола. Против выступали не только видные миряне, но и священники и епископы.Оппоненты возражали: под давлением выпавших испытаний император и его семья нравственно изменились. И это пример всем верующим. Собственно, для того и канонизируют тех или иных людей — чтобы дать образ для подражания."За многими страданиями, перенесенными царской семьей за последние 17 месяцев жизни, которая закончилась расстрелом в подвале екатеринбургского Ипатьевского дома в ночь на 17 июля 1918 года, мы видим людей, искренне стремившихся воплотить в своей жизни заповеди Евангелия. В страданиях, перенесенных царской семьей в заточении с кротостью, терпением и смирением, в их мученической кончине был явлен побеждающий зло свет Христовой веры, подобно тому, как он воссиял в жизни и смерти миллионов православных христиан, претерпевших гонение за Христа в ХХ веке", — говорилось в "Основании для канонизации царской семьи", зачитанном на Архиерейском соборе 2000 года.Кроме того, в документе отмечалось, что сразу после гибели Романовых началось их широкое почитание. Верующие свидетельствовали о "многочисленных чудесах по молитвам царской семье".Из святых — в несвятыеСообщения о чудесных случаях в РПЦ тщательно проверяются. Прежде всего этим занимается епархия, в которой прославился и почитается тот или иной подвижник. В каждой епархии есть комиссия по канонизации святых, руководствующаяся постановлением Поместного собора РПЦ от 1918 года. Там указано, что "ходатайство о прославлении угодника Божия исходит от местного православного населения".Епархиальная комиссия проводит целое расследование того или иного чуда. Привлекает свидетелей, которые "под присягой дают показания".Далее на основе этого епархия составляет житие святого. А затем соотносит его с задокументированными фактами биографии.Однако бывает, что на момент канонизации архивные данные недоступны. А уже потом они проливают свет на "неудобные факты". К примеру, в 2012 году заметили, что из официального календаря РПЦ пропали несколько новомучеников российских — святых, репрессированных в годы советской власти. Тогда в Церкви обтекаемо пояснили, что появились "документы, которые ставят определенные вопросы". При этом речи об их деканонизации не идет.Хотя в истории так уже неоднократно бывало. В 1677 году, в разгар гонений на старообрядцев, из святцев исключили преподобную Анну Кашинскую — она крестилась двумя перстами. Гроб с мощами святой запечатали, молебны ей запретили, а храмы в ее честь переименовали во Всехсвятские. Лишь в 1909 году ее канонизировали повторно.Все время с конца XVII века в ряде областей она почиталась простыми верующими. В Церкви это называется "местным уровнем".Сегодня практически в каждой епархии РПЦ есть местночтимые святые. Канонизируют их на уровне епархии. Право выдвижения на прославление принадлежит духовенству.Кроме того, правящий архиерей может подать заявку на канонизацию общецерковного уровня. Тогда все необходимые документы (биографию, свидетельства о чудесах, икону святого) передают в специальную Синодальную комиссию. А затем — на рассмотрение высших руководящих органов РПЦ — синода, Архиерейского или Поместного соборов. Таким образом местночтимого святого повышают в ранге и о нем узнает больше верующих.Спорные вопросыВ целом процесс канонизации довольно сложный. Иногда народное почитание перевешивает скудость задокументированных свидетельств о прижизненных чудесах — как было с блаженной Матроной Московской. Порой, несмотря на популярность, причислению к лику святых мешают некоторые факты биографии.Ярчайший пример — канонизация Ивана Грозного. Еще в начале 1990-х в стране развернулось мощное движение в его поддержку. Его сторонники даже составили акафист и молебен "благоверному царю Иоанну Васильевичу" и написали множество икон. Приводят многочисленные аргументы: мол, под конец жизни государь покаялся и принял схиму, а на местном уровне его почитали в некоторых общинах Москвы.Похожие доводы и у сторонников причисления к лику святых Григория Распутина.Предложения канонизировать этих ярких исторических персонажей то и дело сотрясают информационное пространство. Хотя еще в 2004 году РПЦ поставила точку в этом вопросе."В основу этих двух "канонизаций" предлагается положить лишь в последние годы появившиеся богословски безграмотные и исторически бездоказательные книги, брошюры и статьи весьма немногочисленных, но весьма крикливых почитателей Ивана Грозного и Григория Распутина, одержимых идеей разоблачения "клеветнического заговора", жертвами которого впервые в истории Русской православной церкви почему-то стали именно эти двое — отделенные друг от друга тремя веками — заблудших мирян", — говорилось в докладе на Архиерейском соборе в 2004 году председателя Синодальной комиссии по канонизации святых митрополита Крутицкого Ювеналия.Политические мотивы и разумный подходПочитание того или иного святого показывает различия в мировоззрении как верующих, так и невоцерковленных россиян, говорит религиовед Роман Лункин."И это порой оборачивается громкими скандалами. Достаточно вспомнить, как спорили насчет фильма "Матильда". Тогда ведь вновь заговорили о том, зачем канонизировали царскую семью. Однако за дискуссией крылись политические и идеологические мотивы", — приводит пример эксперт.В 1990-е спорили о канонизации Иосифа Сталина и маршала Жукова. Но на самом деле, отмечает Лункин, это было поводом для разговоров о возрождении СССР.Священники канонизацию по светским "политическим мотивам", естественно, отвергают. И вопросы о возможном причислении того или иного человека к лику святых, даже при широком его почитании и признанном вкладе в российскую историю, как с Суворовым, решаются небыстро и далеко не всегда положительно. При этом ничто не мешает почитать того или иного исторического деятеля. Главное, почитая человека, не забывать о Боге."Для христианина важнее всех — Господь. И к святым мы обращаемся, имея в виду прежде всего Бога. Они — проводники и заступники за нас перед Ним", — подчеркивает известный публицист протоиерей Максим Первозванский.Поэтому в Церкви призывают разумно, спокойно и взвешенно относиться к вопросам канонизации и почитания разных исторических лиц.

https://ria.ru/20200806/1575423008.html

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аналитика - религия и мировоззрение, константин малофеев, николай ii, григорий распутин, русская православная церковь, московская патриархия, москва, владимирская область, ссср, справки