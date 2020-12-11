https://ria.ru/20201211/kadyrov-1588698600.html

Министр печати Чечни оценил "степень маразма" санкций США против Кадырова

Министр печати Чечни оценил "степень маразма" санкций США против Кадырова

Новые санкции США, объявленные против главы Чечни Рамзана Кадырова, отличаются от предыдущих степенью маразма и глупости, эффект от них нулевой, заявил министр... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T01:41

2020-12-11T01:41

2020-12-11T08:19

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ГРОЗНЫЙ, 11 дек – РИА Новости. Новые санкции США, объявленные против главы Чечни Рамзана Кадырова, отличаются от предыдущих степенью маразма и глупости, эффект от них нулевой, заявил министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев.В четверг США ввели санкции против Фонда имени Ахмата Кадырова, созданного по инициативе Рамзана Кадырова, а также против связанных с ним компаний и спортивных клубов, в том числе ФК "Ахмат". Свои санкции также ввела Великобритания.Он подчеркнул, что республика уже давно сталкивается и успешно справляется с необъявленными санкциями Запада - блокировкой информационных ресурсов, игнорированием запросов со стороны технических служб видеохостинга Youtube, соцсети Instagram и прочих.В мае представитель компании Facebook сообщил РИА Новости, что аккаунт Кадырова в Instagram удален из-за санкций против него. Позже Дудаев пояснил, что заблокированные в чеченском сегменте Instagram четыре крупных аккаунта не принадлежат Кадырову, один из них является официальной страницей регионального Фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова."Страны кричащие на весь мир о свободе слова, пытаются ограничить нас в распространении информации", - заметил Дудаев, добавив, что при недостатке аргументов в информационной войне Запад начинает "горячиться и объявлять санкции налево и направо".

https://rsport.ria.ru/20201210/akhmat-1588690822.html

https://rsport.ria.ru/20201210/akhmat-1588688070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чеченская республика (чечня), сша, в мире