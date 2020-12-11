Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201211/kadyrov-1588698600.html
Министр печати Чечни оценил "степень маразма" санкций США против Кадырова
Министр печати Чечни оценил "степень маразма" санкций США против Кадырова
Новые санкции США, объявленные против главы Чечни Рамзана Кадырова, отличаются от предыдущих степенью маразма и глупости, эффект от них нулевой, заявил министр... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T01:41
2020-12-11T08:19
чеченская республика (чечня)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583419706_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_7086ac7211482cadd7ca0f6418654a08.jpg
ГРОЗНЫЙ, 11 дек – РИА Новости. Новые санкции США, объявленные против главы Чечни Рамзана Кадырова, отличаются от предыдущих степенью маразма и глупости, эффект от них нулевой, заявил министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев.В четверг США ввели санкции против Фонда имени Ахмата Кадырова, созданного по инициативе Рамзана Кадырова, а также против связанных с ним компаний и спортивных клубов, в том числе ФК "Ахмат". Свои санкции также ввела Великобритания.Он подчеркнул, что республика уже давно сталкивается и успешно справляется с необъявленными санкциями Запада - блокировкой информационных ресурсов, игнорированием запросов со стороны технических служб видеохостинга Youtube, соцсети Instagram и прочих.В мае представитель компании Facebook сообщил РИА Новости, что аккаунт Кадырова в Instagram удален из-за санкций против него. Позже Дудаев пояснил, что заблокированные в чеченском сегменте Instagram четыре крупных аккаунта не принадлежат Кадырову, один из них является официальной страницей регионального Фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова."Страны кричащие на весь мир о свободе слова, пытаются ограничить нас в распространении информации", - заметил Дудаев, добавив, что при недостатке аргументов в информационной войне Запад начинает "горячиться и объявлять санкции налево и направо".
https://rsport.ria.ru/20201210/akhmat-1588690822.html
https://rsport.ria.ru/20201210/akhmat-1588688070.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583419706_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_4978aeac9f417a6a37262aff36118eaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чеченская республика (чечня), сша, в мире

Министр печати Чечни оценил "степень маразма" санкций США против Кадырова

01:41 11.12.2020 (обновлено: 08:19 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 11 дек – РИА Новости. Новые санкции США, объявленные против главы Чечни Рамзана Кадырова, отличаются от предыдущих степенью маразма и глупости, эффект от них нулевой, заявил министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев.
В четверг США ввели санкции против Фонда имени Ахмата Кадырова, созданного по инициативе Рамзана Кадырова, а также против связанных с ним компаний и спортивных клубов, в том числе ФК "Ахмат". Свои санкции также ввела Великобритания.

"Поняв, что все санкции, объявленные ранее против главы Чеченской Республики, не возымели ровным счетом никакого влияния, они придумали новые санкции, которые от предыдущих отличаются только степенью глупости и маразма. Не будет отличаться и эффект между первыми и последними санкциями - он будет равняться круглому нулю", - написал Дудаев в соцсети Instagram.

Игроки Ахмата - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
Вчера, 23:02
В Госдуме призвали ФИФА и УЕФА ответить на санкции США против "Ахмата"
Он подчеркнул, что республика уже давно сталкивается и успешно справляется с необъявленными санкциями Запада - блокировкой информационных ресурсов, игнорированием запросов со стороны технических служб видеохостинга Youtube, соцсети Instagram и прочих.
В мае представитель компании Facebook сообщил РИА Новости, что аккаунт Кадырова в Instagram удален из-за санкций против него. Позже Дудаев пояснил, что заблокированные в чеченском сегменте Instagram четыре крупных аккаунта не принадлежат Кадырову, один из них является официальной страницей регионального Фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.
"Страны кричащие на весь мир о свободе слова, пытаются ограничить нас в распространении информации", - заметил Дудаев, добавив, что при недостатке аргументов в информационной войне Запад начинает "горячиться и объявлять санкции налево и направо".
Депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
Вчера, 22:20
Депутат Госдумы от Чечни высказался о санкциях США против "Ахмата"
 
Чеченская республика (Чечня)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:46Умерла британская актриса Барбара Виндзор
08:38Названы самые опасные распространители коронавируса
08:23В Минобороны рассказали о ходе вакцинации военнослужащих
08:23В Минобороны рассказали об "информационном саботаже" вакцины "Спутник V"
08:17Более десяти тысяч военнослужащих вакцинировали от коронавируса
08:16Среди военнослужащих нет отказавшихся от вакцинации "Спутником V"
08:14Трутнев считает, что отношение Путина к проекту моста на Сахалин меняется
08:12Трутнев проверит ситуацию с трудоустройством работников "Роснефти"
08:08Трутнев пообещал проверить цены на продукты на Дальнем Востоке
07:57Опубликованы уникальные документы об утраченных московских церквях
07:56Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
07:48В Якутию пришли пятидесятиградусные морозы
07:42Осужденного экс-мэра Петропавловска-Камчатского исключат из ЕР
07:22Джо Байден и Камала Харрис стали "Человеком года" по версии Time
07:10Кузнецова рассказала о планах по возвращению детей из Турции и Пакистана
07:02Зюганов готовит сборник анекдотов "Коронавирус" к Новому году
07:00Создатели "Черной пантеры — 2" не будут искать замену Чедвику Боузману
06:57Большой театр представил премьеру оперы "Искатели жемчуга"
06:28Врачи объяснили, почему не стоит носить маску на улице в мороз
06:26Освобожденные в Ливии россияне Шугалей и Суэйфан находятся в России
Лента новостейМолния