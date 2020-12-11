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Премьер Италии предложил начать вакцинацию от COVID-19 в ЕС в один день
Премьер Италии предложил начать вакцинацию от COVID-19 в ЕС в один день
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предположил, что в Европе можно устроить "День вакцины" для одновременного начала вакцинации от коронавирусной инфекции. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T17:12
2020-12-11T17:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
джузеппе конте
совет ес
здоровье - общество
брюссель
европа
италия
в мире
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РИМ, 11 дек – РИА Новости, Александр Логунов. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предположил, что в Европе можно устроить "День вакцины" для одновременного начала вакцинации от коронавирусной инфекции."Мы подтвердили необходимость усиления координации между странами, особенно в связи с новогодними праздниками. Мы подчеркнули важность скоординированного подхода к вакцинам. Если нам это удастся, мы постараемся организовать День вакцины, чтобы показать, что Европа начинает действия вместе", - заявил он на пресс-конференции по итогам очередного саммита ЕС в Брюсселе.По словам Конте, нынешний Совет ЕС "можно назвать историческим", поскольку он стал еще одним шагом к осуществлению программы Фонда восстановления экономики ЕС.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус covid-19, джузеппе конте, совет ес, здоровье - общество, брюссель, европа, италия, в мире

Премьер Италии предложил начать вакцинацию от COVID-19 в ЕС в один день

17:12 11.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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РИМ, 11 дек – РИА Новости, Александр Логунов. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предположил, что в Европе можно устроить "День вакцины" для одновременного начала вакцинации от коронавирусной инфекции.
"Мы подтвердили необходимость усиления координации между странами, особенно в связи с новогодними праздниками. Мы подчеркнули важность скоординированного подхода к вакцинам. Если нам это удастся, мы постараемся организовать День вакцины, чтобы показать, что Европа начинает действия вместе", - заявил он на пресс-конференции по итогам очередного саммита ЕС в Брюсселе.
Испытания вакцины против коронавируса (COVID-19) BNT162b2, разработанной Pfizer и BioNTech, в Центре разработки вакцин и глобального здравоохранения Медицинской школы Университета Мэриленда в Балтиморе - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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По словам Конте, нынешний Совет ЕС "можно назвать историческим", поскольку он стал еще одним шагом к осуществлению программы Фонда восстановления экономики ЕС.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Джузеппе КонтеСовет ЕСЗдоровье - ОбществоБрюссельЕвропаИталияВ мире
 
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