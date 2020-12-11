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В Госдуму внесли поправки об уголовной ответственности иноагентов
В Госдуму внесли поправки об уголовной ответственности иноагентов
Верховный суд дал положительное заключение на подготовленный парламентариями законопроект об уголовной ответственности иноагентов, злостно нарушающих... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T15:46
2020-12-11T16:12
андрей климов
общество
госдума рф
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Верховный суд дал положительное заключение на подготовленный парламентариями законопроект об уголовной ответственности иноагентов, злостно нарушающих административное законодательство в этой сфере, заявил РИА Новости в пятницу глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета, один из авторов проекта Андрей Климов.Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о наказании для физлиц и НКО-иноагентов в виде лишения свободы на срок до 5 лет за сбор данных о нацбезопасности, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Изменения предлагаются в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ."Законопроект размещен в базе данных Госдумы, Верховный суд дал положительное заключение на документ", - сказал сенатор.Согласно инициативе, за непредоставление документов для включения в соответствующий реестр НКО-иноагентов будет грозить штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.Аналогичные санкции будут грозить за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента, если его ранее наказывали за такое же нарушение по КоАП.Кроме того, за злостное уклонение от предоставления документов, которые необходимы для решения вопроса о включении их в соответствующий реестр, НКО и физлицам-иноагентам, осуществляющим на территории РФ в интересах иностранного государства, его государственных органов, международной или иностранной организации, иностранных граждан, лиц без гражданства целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, получение которых указанными субъектами может быть использовано против безопасности РФ, будет грозить штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.
https://ria.ru/20201201/inoagenty-1587160034.html
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андрей климов, общество, госдума рф

В Госдуму внесли поправки об уголовной ответственности иноагентов

15:46 11.12.2020 (обновлено: 16:12 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Верховный суд дал положительное заключение на подготовленный парламентариями законопроект об уголовной ответственности иноагентов, злостно нарушающих административное законодательство в этой сфере, заявил РИА Новости в пятницу глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета, один из авторов проекта Андрей Климов.
Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о наказании для физлиц и НКО-иноагентов в виде лишения свободы на срок до 5 лет за сбор данных о нацбезопасности, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Изменения предлагаются в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ.
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
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Эксперты: закон об иноагентах не должен приводить к шпиономании
"Законопроект размещен в базе данных Госдумы, Верховный суд дал положительное заключение на документ", - сказал сенатор.
Согласно инициативе, за непредоставление документов для включения в соответствующий реестр НКО-иноагентов будет грозить штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Аналогичные санкции будут грозить за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента, если его ранее наказывали за такое же нарушение по КоАП.
Кроме того, за злостное уклонение от предоставления документов, которые необходимы для решения вопроса о включении их в соответствующий реестр, НКО и физлицам-иноагентам, осуществляющим на территории РФ в интересах иностранного государства, его государственных органов, международной или иностранной организации, иностранных граждан, лиц без гражданства целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, получение которых указанными субъектами может быть использовано против безопасности РФ, будет грозить штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.
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Андрей КлимовОбществоГосдума РФ
 
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