https://ria.ru/20201211/implantat-1588462718.html

"Мы сделаем сверхчеловека": зачем Пентагон залез в мозг своих солдат

"Мы сделаем сверхчеловека": зачем Пентагон залез в мозг своих солдат

Без слов понимать друг друга в бою, легко справляться со стрессом, стать крепче физически — научно-исследовательская служба армии США (US ArmyResearch Office)... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T08:00

2020-12-11T08:00

2020-12-11T08:00

армия сша

darpa

министерство обороны сша

нато

пентагон

технологии

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565590570_597:0:3072:1392_1920x0_80_0_0_1b6c0c0e65e800def3ee7b9e7a5606fd.jpg

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Без слов понимать друг друга в бою, легко справляться со стрессом, стать крепче физически — научно-исследовательская служба армии США (US ArmyResearch Office) утверждает, что в недалеком будущем американские солдаты приобретут сверхспособности. Ученые вплотную подошли к расшифровке сигналов головного мозга и вот-вот совершат революцию в военном деле. Это далеко не единственная программа Пентагона по "улучшению" личного состава посредством новых технологий. О том, какие "апгрейды" готовят бойцам, — в материале РИА Новости.Мозговой "коммуникатор"На днях американские ученые, используя специальные алгоритмы и сложную математику, смогли отделить сигналы головного мозга, отвечающие за действия, от других, не влияющих на поведение человека. По их словам, удалось не просто зафиксировать эти нервные импульсы, но и понять, какой из них за что отвечает. В перспективе это может привести к созданию компьютера, способного управлять солдатом напрямую через мозг — передавать туда "подсказки". Ученые уверены: технология очень пригодится в зоне боевых действий."Мозг начинает подавать сигналы о стрессе или усталости задолго до того, как человек поймет, что он взволнован или вымотан, — объяснил журналистам менеджер программы Хамид Крим. — Новая технология заранее подскажет солдату, когда ему пора отдохнуть, поесть, успокоиться. Кроме того, в бою не всегда понятно, куда именно попала пуля или осколок, однако мозг солдата прекрасно об этом знает. И если соответствующие сигналы вывести на специальный переносной компьютер, с ранением сразу все будет понятно. По сути, возможности этой технологии ограничены только воображением".Еще одна возможная область применения "мозгового компьютера" — бесшумное общение, что было бы очень полезно разведывательным подразделениям, действующим за линией фронта в тылу врага. Речь, разумеется, идет не о телепатии."Допустим, мы с сослуживцем находимся в боевой обстановке, — привел пример Крим. — Нам нужно обсудить дальнейшие действия, но необходимо сохранять полное молчание. Я мысленно проговариваю сообщение, мой переносной компьютер, коммуникатор или смартфон записывает его и передает на электронное устройство товарищу. Тот, в свою очередь, отправляет ему мое сообщение прямо в мозг. Итог: мы друг друга прекрасно поняли, причем не проронили ни звука".Ученые не скрывают, что работы впереди еще много и боеготовый интерфейс "компьютер-человек", использующий сигналы головного мозга, появится, очевидно, нескоро. Однако перспективы большие. К тому же технологию можно использовать и в мирных целях — например, для обучения.Боевые киборгиЛюбит "поковыряться" в мозгах военнослужащих и знаменитое DARPA — Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США. Год назад агентство получило из бюджета 65 миллионов долларов на программу по созданию интерфейса "человек-компьютер", предполагающего имплантацию специального устройства прямо в голову. По замыслу авторов, чип будет стимулировать разные отделы головного мозга, чтобы повысить те или иные характеристики солдата. В Пентагоне рассчитывают со временем дать бойцам сверхчувствительность и ускорить их реакцию. Над проектом работают сразу шесть исследовательских групп. Четыре отвечают за улучшение зрения, две — за слух. И это понятно: в современной войне победит тот, кто первым увидит или услышит противника. Мозг военнослужащего собираются напрямую связать с компьютерной сетью, из которой солдаты смогут в режиме реального времени получать информацию о происходящем на поле боя, не отвлекаясь на тактический планшет или рацию.Цель проекта, уточняют в DARPA, — "разработка имплантируемой системы, способной обеспечить точную связь между мозгом и цифровым миром". Менеджер программы Филипп Альвелда пояснил журналистам, что лучшие на сегодня технические решения по интерфейсу "мозг-компьютер" похожи на два суперкомпьютера, которые пытаются общаться друг с другом с помощью допотопного телефонного модема. Этот канал связи необходимо расширить. И не только в интересах военных. В DARPA утверждают, что их программа поможет лечить людей со слепотой, параличом и нарушениями речи.Живительные инъекцииПомимо прямого вмешательства в высшую нервную деятельность, Пентагон планирует повышать эффективность бойцов медикаментозно. В феврале 2019-го командование армии США разместило на сайте госзакупок необычный заказ: исследовать, как на боеспособность солдат влияют стероидные препараты. Официальное название проекта — Optimizing Performance for Soldiers: Androgen Therapy for Biomedical Performance Enhancement ("Оптимизация эффективности военнослужащих: андрогенная терапия для биомедицинского повышения боеспособности"). Заказчик предложил заинтересованным организациям провести клинические исследования влияния инъекций тестостерона на телосложение, мышечную массу, баланс протеинов и мыслительные способности человека в условиях высоких физических нагрузок и постоянного стресса. Цель — понять, поможет ли солдату искусственное повышение уровня мужского гормона сохранить силы и ясность мысли в длительной боевой командировке.Согласно докладу авторов проекта, тестостерон в организме рейнджеров армии США на пиковых нагрузках падает чуть ли не до нуля, а количество калорий, сжигаемых за день, превышает шесть тысяч. Предполагается, что инъекции стероидов предотвратят процессы катаболизма (сжигания мышечной массы), снизят усталость и повысят общий тонус организма.Инъекционный тестостерон, впрочем, далеко не безвреден. Передозировка может привести к повышенной агрессивности, гинекомастии, гормональным сдвигам, а также неприятным кожным заболеваниям, которые в условиях фронтовой антисанитарии способны надолго вывести бойца из строя.

https://ria.ru/20170708/1497964521.html

https://ria.ru/20170711/1498299092.html

https://ria.ru/20190206/1550426959.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия сша, darpa, министерство обороны сша, нато, пентагон, технологии, безопасность