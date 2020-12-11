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Презентация доклада ЭИСИ "Губернаторы новой волны"
Презентация доклада ЭИСИ "Губернаторы новой волны"
15 декабря в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация доклада Экспертного института социальных исследований "Губернаторы новой волны".
2020-12-11T13:06
2020-12-11T13:06
анонсы
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Задать вопросУчастники:- проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей КОМИССАРОВ;- руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;- директор по политическому анализу компании ИНСОМАР Виктор ПОТУРЕМСКИЙ;- директор Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ.Модератор — директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья КИСЛИЦЫНА.Замены в губернаторском корпусе всегда привлекают к себе пристальное внимание общества. Как правило, такие ротации происходят в рамках определенной государственной кадровой политики, системы отбора, у которой есть свои принципы. Новый доклад ЭИСИ, подготовленный совместно с ВЦИОМ и ИНСОМАР, посвящен анализу этой политики последних лет и определению уровня его одобрения среди жителей страны. Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Презентация доклада ЭИСИ "Губернаторы новой волны"

13:06 11.12.2020
 
Читать ria.ru в
15 декабря в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация доклада Экспертного института социальных исследований "Губернаторы новой волны".
Задать вопрос

Участники:
- проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей КОМИССАРОВ;
- руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;
- директор по политическому анализу компании ИНСОМАР Виктор ПОТУРЕМСКИЙ;
- директор Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ.

Модератор — директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья КИСЛИЦЫНА.

Замены в губернаторском корпусе всегда привлекают к себе пристальное внимание общества. Как правило, такие ротации происходят в рамках определенной государственной кадровой политики, системы отбора, у которой есть свои принципы. Новый доклад ЭИСИ, подготовленный совместно с ВЦИОМ и ИНСОМАР, посвящен анализу этой политики последних лет и определению уровня его одобрения среди жителей страны.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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