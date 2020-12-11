Презентация доклада ЭИСИ "Губернаторы новой волны"
15 декабря в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация доклада Экспертного института социальных исследований "Губернаторы новой волны".
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Участники:
- проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей КОМИССАРОВ;
- руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;
- директор по политическому анализу компании ИНСОМАР Виктор ПОТУРЕМСКИЙ;
- директор Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ.
Модератор — директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья КИСЛИЦЫНА.
Замены в губернаторском корпусе всегда привлекают к себе пристальное внимание общества. Как правило, такие ротации происходят в рамках определенной государственной кадровой политики, системы отбора, у которой есть свои принципы. Новый доклад ЭИСИ, подготовленный совместно с ВЦИОМ и ИНСОМАР, посвящен анализу этой политики последних лет и определению уровня его одобрения среди жителей страны.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей КОМИССАРОВ;
- руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;
- директор по политическому анализу компании ИНСОМАР Виктор ПОТУРЕМСКИЙ;
- директор Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ.
Модератор — директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья КИСЛИЦЫНА.
Замены в губернаторском корпусе всегда привлекают к себе пристальное внимание общества. Как правило, такие ротации происходят в рамках определенной государственной кадровой политики, системы отбора, у которой есть свои принципы. Новый доклад ЭИСИ, подготовленный совместно с ВЦИОМ и ИНСОМАР, посвящен анализу этой политики последних лет и определению уровня его одобрения среди жителей страны.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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