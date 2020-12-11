https://ria.ru/20201211/gubernatory-1588750630.html

Презентация доклада ЭИСИ "Губернаторы новой волны"

Презентация доклада ЭИСИ "Губернаторы новой волны"

15 декабря в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация доклада Экспертного института социальных исследований "Губернаторы новой волны".

2020-12-11T13:06

2020-12-11T13:06

2020-12-11T13:06

анонсы

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Задать вопросУчастники:- проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей КОМИССАРОВ;- руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;- директор по политическому анализу компании ИНСОМАР Виктор ПОТУРЕМСКИЙ;- директор Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ.Модератор — директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья КИСЛИЦЫНА.Замены в губернаторском корпусе всегда привлекают к себе пристальное внимание общества. Как правило, такие ротации происходят в рамках определенной государственной кадровой политики, системы отбора, у которой есть свои принципы. Новый доклад ЭИСИ, подготовленный совместно с ВЦИОМ и ИНСОМАР, посвящен анализу этой политики последних лет и определению уровня его одобрения среди жителей страны. Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы