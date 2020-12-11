https://ria.ru/20201211/gospitalizatsii-1588727809.html

В Москве за сутки госпитализировали 1612 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 1612 пациентов с коронавирусом

Более 1,6 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализировано в больницы Москвы за сутки, на ИВЛ находится 444 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю РИА Новости, 11.12.2020

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коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Более 1,6 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализировано в больницы Москвы за сутки, на ИВЛ находится 444 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице подтверждено 7 215 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 612 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 444 человека", - сообщили в штабе.Уточняется, что 13,1% среди заболевших - дети, 40,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,1% – от 46 до 65 лет, еще 10% - от 66 до 79 лет. Также 4,2% среди заболевших люди старше 80 лет."Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - заключили в штабе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201211/koronavirus-1588727659.html

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