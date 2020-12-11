https://ria.ru/20201211/gospitalizatsii-1588727809.html
В Москве за сутки госпитализировали 1612 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 1612 пациентов с коронавирусом
Более 1,6 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализировано в больницы Москвы за сутки, на ИВЛ находится 444 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T11:11
2020-12-11T11:11
2020-12-11T11:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Более 1,6 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализировано в больницы Москвы за сутки, на ИВЛ находится 444 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице подтверждено 7 215 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 612 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 444 человека", - сообщили в штабе.Уточняется, что 13,1% среди заболевших - дети, 40,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,1% – от 46 до 65 лет, еще 10% - от 66 до 79 лет. Также 4,2% среди заболевших люди старше 80 лет."Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - заключили в штабе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201211/koronavirus-1588727659.html
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости.
Более 1,6 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализировано в больницы Москвы
за сутки, на ИВЛ находится 444 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 7 215 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 612 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 444 человека", - сообщили в штабе.
Уточняется, что 13,1% среди заболевших - дети, 40,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,1% – от 46 до 65 лет, еще 10% - от 66 до 79 лет. Также 4,2% среди заболевших люди старше 80 лет.
"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - заключили в штабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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