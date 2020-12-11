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Названы сроки окончания строительства "Северного потока – 2"
Названы сроки окончания строительства "Северного потока – 2"
Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков спрогнозировал сроки окончания строительства газопровода "Северный поток — 2". Об этом... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T18:57
2020-12-11T18:57
северный поток — 2
германия
экономика
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков спрогнозировал сроки окончания строительства газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщают "Известия".По его словам, трубоукладчику "Фортуна", скорость работы которого составляет километр в сутки, нужно не больше недели на достройку участка "Северного потока – 2" в водах Германии.&nbsp;Если достройкой будет заниматься только "Фортуна", понадобится до трех месяцев, уточнил эксперт.Ранее трубоукладчик "Фортуна" начал достраивать участок "Северного потока — 2" в водах Германии.
https://ria.ru/20201210/gazoprovod-1588617630.html
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северный поток — 2, германия, экономика

Названы сроки окончания строительства "Северного потока – 2"

18:57 11.12.2020
 
© REUTERS / Oliver Denzer/File PhotoТрубоукладочное судно "Фортуна"
Трубоукладочное судно Фортуна - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© REUTERS / Oliver Denzer/File Photo
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков спрогнозировал сроки окончания строительства газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщают "Известия".
По его словам, трубоукладчику "Фортуна", скорость работы которого составляет километр в сутки, нужно не больше недели на достройку участка "Северного потока – 2" в водах Германии. 
"Чтобы полностью завершить укладку подводной части обеих ниток "Северного потока — 2", включая датский участок, потребуется от одного до полутора месяцев при одновременной работе обоих судов — "Фортуна" и "Академик Черский", — уверен Юшков.
Если достройкой будет заниматься только "Фортуна", понадобится до трех месяцев, уточнил эксперт.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 16:07
МИД прокомментировал попытки США остановить "Северный поток — 2"
Ранее трубоукладчик "Фортуна" начал достраивать участок "Северного потока — 2" в водах Германии.
 
Северный поток — 2ГерманияЭкономика
 
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