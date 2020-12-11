https://ria.ru/20201211/gazoprovod-1588837733.html
Названы сроки окончания строительства "Северного потока – 2"
Названы сроки окончания строительства "Северного потока – 2"
Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков спрогнозировал сроки окончания строительства газопровода "Северный поток — 2". Об этом... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T18:57
2020-12-11T18:57
2020-12-11T18:57
северный поток — 2
германия
экономика
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков спрогнозировал сроки окончания строительства газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщают "Известия".По его словам, трубоукладчику "Фортуна", скорость работы которого составляет километр в сутки, нужно не больше недели на достройку участка "Северного потока – 2" в водах Германии. Если достройкой будет заниматься только "Фортуна", понадобится до трех месяцев, уточнил эксперт.Ранее трубоукладчик "Фортуна" начал достраивать участок "Северного потока — 2" в водах Германии.
https://ria.ru/20201210/gazoprovod-1588617630.html
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северный поток — 2, германия, экономика
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости.
Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков спрогнозировал сроки окончания строительства газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщают "Известия"
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По его словам, трубоукладчику "Фортуна", скорость работы которого составляет километр в сутки, нужно не больше недели на достройку участка "Северного потока – 2" в водах Германии.
"Чтобы полностью завершить укладку подводной части обеих ниток "Северного потока — 2", включая датский участок, потребуется от одного до полутора месяцев при одновременной работе обоих судов — "Фортуна" и "Академик Черский", — уверен Юшков.
Если достройкой будет заниматься только "Фортуна", понадобится до трех месяцев, уточнил эксперт.
Ранее трубоукладчик "Фортуна" начал достраивать участок "Северного потока — 2" в водах Германии.