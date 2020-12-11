https://ria.ru/20201211/gazoprovod-1588837733.html

Названы сроки окончания строительства "Северного потока – 2"

Названы сроки окончания строительства "Северного потока – 2"

Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков спрогнозировал сроки окончания строительства газопровода "Северный поток — 2". Об этом... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T18:57

2020-12-11T18:57

2020-12-11T18:57

северный поток — 2

германия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588830251_0:32:3398:1943_1920x0_80_0_0_aec9e9f94815ab19f338b774ee3ac253.jpg

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков спрогнозировал сроки окончания строительства газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщают "Известия".По его словам, трубоукладчику "Фортуна", скорость работы которого составляет километр в сутки, нужно не больше недели на достройку участка "Северного потока – 2" в водах Германии. Если достройкой будет заниматься только "Фортуна", понадобится до трех месяцев, уточнил эксперт.Ранее трубоукладчик "Фортуна" начал достраивать участок "Северного потока — 2" в водах Германии.

https://ria.ru/20201210/gazoprovod-1588617630.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, германия, экономика