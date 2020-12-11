https://ria.ru/20201211/ekologiya-1588772783.html

Тенденция улучшения состояния рек и почвы Москвы сохранилась в 2020 году

Тенденция улучшения состояния рек и почвы Москвы сохранилась в 2020 году

Тенденция к улучшению состояния Москвы-реки, ряда других рек и почвы сохранилась в столице 2020 году, сообщил журналистам в пятницу руководитель департамента... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T14:40

2020-12-11T14:40

2020-12-11T14:39

москва сегодня: мегаполис для жизни

антон кульбачевский

москва

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Тенденция к улучшению состояния Москвы-реки, ряда других рек и почвы сохранилась в столице 2020 году, сообщил журналистам в пятницу руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."В 2020 году сохранилась тенденция улучшения состояния Москвы-реки и ряда рек ТиНАО. К примеру, содержание аммонийного азота в реках Десна, Моча, Сосенка, Незнайка в среднем на 30% ниже показателей предыдущего 2019 года", - рассказал Кульбачевский на пресс-конференции "Как улучшилась экология столицы: итоги десятилетия и планы на 2021 год".Также он отметил, что сохраняется тренд на улучшение состояния городских почв, 95,7% обследованных территорий по содержанию комплекса тяжелых металлов относятся к допустимой категории загрязнения, а содержание нефтепродуктов вновь обновило минимум - 95 мг/кг. В 2021 году исследования будут продолжены.

https://ria.ru/20201211/moskva-1588770959.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон кульбачевский, москва