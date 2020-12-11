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В районе Лас-Вегаса пять велосипедистов погибли под колесами фуры
В районе Лас-Вегаса пять велосипедистов погибли под колесами фуры
Пять велосипедистов погибли в районе американского Лас-Вегаса после того, как в их группу врезалась грузовая фура, пишет издание USA Today со ссылкой на... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T02:49
2020-12-11T02:49
лас-вегас
в мире
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пять велосипедистов погибли в районе американского Лас-Вегаса после того, как в их группу врезалась грузовая фура, пишет издание USA Today со ссылкой на дорожную полицию штата Невада.Сообщается, что 20 велосипедистов совершали организованную прогулку, вслед за ними двигалась машина сопровождения.В результате инцидента четыре мужчины и женщина погибли на месте. Еще четыре велосипедиста были ранены, один госпитализирован на вертолете в критическом состоянии.Водитель машины сопровождения также получил травму. Шофер фуры не пострадал.
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лас-вегас, в мире

В районе Лас-Вегаса пять велосипедистов погибли под колесами фуры

02:49 11.12.2020
 
© AP Photo / Mel EvansКарета скорой помощи в США
Карета скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© AP Photo / Mel Evans
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пять велосипедистов погибли в районе американского Лас-Вегаса после того, как в их группу врезалась грузовая фура, пишет издание USA Today со ссылкой на дорожную полицию штата Невада.
Сообщается, что 20 велосипедистов совершали организованную прогулку, вслед за ними двигалась машина сопровождения.
В результате инцидента четыре мужчины и женщина погибли на месте. Еще четыре велосипедиста были ранены, один госпитализирован на вертолете в критическом состоянии.
Водитель машины сопровождения также получил травму. Шофер фуры не пострадал.
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