https://ria.ru/20201211/diskriminatsiya-1588804795.html

Вышинский рассказал о дискриминации соотечественников за рубежом

Вышинский рассказал о дискриминации соотечественников за рубежом

Член СПЧ, исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский заявил, что самые яркие и вопиющие случаи массовой дискриминации и нарушения... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T16:42

2020-12-11T16:42

2020-12-11T16:42

кирилл вышинский

обсе

прибалтика

александр лукашевич

верховная рада украины

совет европы

владимир путин

украина

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Член СПЧ, исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский заявил, что самые яркие и вопиющие случаи массовой дискриминации и нарушения прав наших соотечественников за рубежом можно наблюдать на Украине и в Прибалтике."Проблема очень большая и серьезная, и это только частные случаи, а есть факты массовой дискриминации, нарушения прав наших соотечественников за рубежом. Самые яркие и самые вопиющие – это Украина и та же самая Прибалтика", - сказал Вышинский на встрече Путина с членами СПЧ в четверг. Часть встречи прошла в открытом для прессы режиме. Высказывания, сделанные во второй части заседания, опубликованы в пятницу на сайте Кремля.По словам Вышинского, наши соотечественники продолжают подвергаться дискриминации на основании использования родного языка, по этническому происхождению, по факту сотрудничества с российскими организациями и СМИ, из-за стремления сохранить свою культурную идентичность и историческую память."Примеров, повторюсь, огромное количество. И МИД России, и правозащитные организации, российские структуры, все максимально стараются держать эти проблемы в фокусе внимания, но инструментов, как мне кажется, все-таки не хватает, потому что заявления, ноты, письма, апелляции к международным инстанциям, организациям к серьезному, какому-то радикальному изменению ситуации не приводят", - пояснил Вышинский.Верховная рада Украины в 2017 году приняла закон, который предусматривает переход средних школ на украинский язык. 16 января 2020 года парламент принял новый закон, в котором детально прописаны правила перехода обучения на украинском языке. По данным министерства образования и науки, в стране в конце учебного года функционировали 125 государственных русскоязычных школ, а также 43 частные школы.Россия призвала международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей в связи с дискриминацией русского языка.Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич указывал на вопиющие нарушения в отношении использования русского языка в Прибалтике. По его словам, есть ощущение, что все идет на слом тенденции существования русского языка в этих государствах.

https://ria.ru/20201211/latviya-1588777509.html

https://ria.ru/20201106/zhurnalist-1583383367.html

прибалтика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл вышинский, обсе, прибалтика, александр лукашевич, верховная рада украины, совет европы, владимир путин, украина