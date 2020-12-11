Вышинский рассказал о дискриминации соотечественников за рубежом
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкИсполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский во время медиаконференции на тему: "Роль медиаиндустрии в современном мире" в ММПЦ МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Член СПЧ, исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский заявил, что самые яркие и вопиющие случаи массовой дискриминации и нарушения прав наших соотечественников за рубежом можно наблюдать на Украине и в Прибалтике.
"Проблема очень большая и серьезная, и это только частные случаи, а есть факты массовой дискриминации, нарушения прав наших соотечественников за рубежом. Самые яркие и самые вопиющие – это Украина и та же самая Прибалтика", - сказал Вышинский на встрече Путина с членами СПЧ в четверг. Часть встречи прошла в открытом для прессы режиме. Высказывания, сделанные во второй части заседания, опубликованы в пятницу на сайте Кремля.
По словам Вышинского, наши соотечественники продолжают подвергаться дискриминации на основании использования родного языка, по этническому происхождению, по факту сотрудничества с российскими организациями и СМИ, из-за стремления сохранить свою культурную идентичность и историческую память.
"Примеров, повторюсь, огромное количество. И МИД России, и правозащитные организации, российские структуры, все максимально стараются держать эти проблемы в фокусе внимания, но инструментов, как мне кажется, все-таки не хватает, потому что заявления, ноты, письма, апелляции к международным инстанциям, организациям к серьезному, какому-то радикальному изменению ситуации не приводят", - пояснил Вышинский.
Верховная рада Украины в 2017 году приняла закон, который предусматривает переход средних школ на украинский язык. 16 января 2020 года парламент принял новый закон, в котором детально прописаны правила перехода обучения на украинском языке. По данным министерства образования и науки, в стране в конце учебного года функционировали 125 государственных русскоязычных школ, а также 43 частные школы.
Россия призвала международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей в связи с дискриминацией русского языка.
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич указывал на вопиющие нарушения в отношении использования русского языка в Прибалтике. По его словам, есть ощущение, что все идет на слом тенденции существования русского языка в этих государствах.