https://ria.ru/20201211/deti-1588704996.html

Кузнецова рассказала о планах по возвращению детей из Турции и Пакистана

Кузнецова рассказала о планах по возвращению детей из Турции и Пакистана

Не менее 10 детей из России находятся на территории Пакистана и Турции, специалисты готовятся отправиться туда, чтобы взять у них образцы ДНК и подготовить их... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T07:10

2020-12-11T07:10

2020-12-11T07:10

россия

анна кузнецова

пакистан

турция

общество

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Не менее 10 детей из России находятся на территории Пакистана и Турции, специалисты готовятся отправиться туда, чтобы взять у них образцы ДНК и подготовить их возвращение на родину, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова в интервью РИА Новости, отметив, что поиск российских детей на территории Сирии и Ирака продолжается.Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Всего из зон военных действий на Ближнем Востоке в Россию уже возвращены 255 детей - 122 из Ирака и 133 из Сирии.Кроме того, в аппарат поступает информация о нахождении российских детей в негосударственных тюрьмах Ирака. Так, замминистра иностранных дел Ирака взял на личный контроль тему розыска детей в иракском Мосуле, уже даны соответствующие поручения профильными структурами МИДа, уточнила Кузнецова. Говоря о ситуации в Сирии, откуда вывозят российских детей последние три года, в настоящий момент взят 71 тест-ДНК, и на сегодняшний день готовы документы на 103 детей. Однако омбудсмен констатирует, что тема возращения детей из зон боевых действий останется актуальной еще долгое время, причем за помощью стали обращаться и граждане других стран.

https://ria.ru/20201211/materinstvo-1588701702.html

https://ria.ru/20201207/yasli-1587998886.html

россия

пакистан

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анна кузнецова, пакистан, турция, общество