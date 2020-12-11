Кузнецова рассказала о планах по возвращению детей из Турции и Пакистана
© Фото : Е. ПрокофьеваУполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© Фото : Е. Прокофьева
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Не менее 10 детей из России находятся на территории Пакистана и Турции, специалисты готовятся отправиться туда, чтобы взять у них образцы ДНК и подготовить их возвращение на родину, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова в интервью РИА Новости, отметив, что поиск российских детей на территории Сирии и Ирака продолжается.
Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Всего из зон военных действий на Ближнем Востоке в Россию уже возвращены 255 детей - 122 из Ирака и 133 из Сирии.
"У нас появилась информация о российских детях в Пакистане и Турции, причём в Турции они оказались, перейдя границу после выхода из сирийского лагеря Аль-Холь. Теперь мы планируем забрать детей и оттуда тоже. Наши коллеги уже готовятся в командировку для проведения тестов ДНК. Информация о десяти детях точно есть. Возможно, их больше", - сказала Кузнецова
Кроме того, в аппарат поступает информация о нахождении российских детей в негосударственных тюрьмах Ирака. Так, замминистра иностранных дел Ирака взял на личный контроль тему розыска детей в иракском Мосуле, уже даны соответствующие поручения профильными структурами МИДа, уточнила Кузнецова. Говоря о ситуации в Сирии, откуда вывозят российских детей последние три года, в настоящий момент взят 71 тест-ДНК, и на сегодняшний день готовы документы на 103 детей. Однако омбудсмен констатирует, что тема возращения детей из зон боевых действий останется актуальной еще долгое время, причем за помощью стали обращаться и граждане других стран.
"К нам стали приходить письма и от других государств. Нас просят вернуть их детей, а мы можем только перенаправить это в структуру их государства и всё. Очень хочется чем-то помочь им. Мы готовы делиться опытом со всеми, кто захочет работать в этом направлении. Я считаю, что все дети из этих лагерей должны как можно скорее оказаться дома. До сих пор тема возвращения детей актуальна, и ее актуальность возрастает", - заявила Кузнецова.