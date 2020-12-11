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Победителями Осеннего кубка CASE-IN стали 28 человек из 9 регионов
Победителями Осеннего кубка CASE-IN стали 28 человек из 9 регионов
Победителями Осеннего кубка международного инженерного чемпионата CASE-IN, входящего в Президентскую платформу "Россия – страна возможностей", стали 28... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T20:02
2020-12-11T20:35
технологии
образование - общество
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Победителями Осеннего кубка международного инженерного чемпионата CASE-IN, входящего в Президентскую платформу "Россия – страна возможностей", стали 28 школьников, студентов и молодых инженеров из 9 регионов, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".В финале Осеннего кубка VIII сезона встретились 29 команд школьников, 39 команд студентов и 13 молодежных команд компаний топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Финалисты представили экспертной комиссии инженерные решения, разработанные всего за 10 дней.Участники Осеннего кубка были разделены на лиги: Школьную лигу, Лигу молодых специалистов, Студенческую лигу, а также Специальную лигу "ЭКО-CASE".Как отметил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, Осенний кубок проводится уже второй год подряд и организаторы каждый раз стараются расширять возможности для участников всех лиг чемпионата. Финал Школьной лиги проводился по двум направлениям. В одном из них 16 команд продолжали работу над кейсом "Искусственные острова", посвященным поиску мест обитания человечества в будущем. В этой сфере победителями стала ярославская команда "ГИПС" из лицея № 86. Второе направление было посвящено теме "Металлоконструкции в топливно-энергетическом и минерально-сырьевом комплексе". Первенство в различных возрастных группах и номинациях завоевали 5 команд: "СМ" из Волгоградской области, "ЗСШ73" из Ульяновской области, "123" из Башкортостана, а также "Аэрохакеры" из Ростова–на–Дону и "Инженеры будущего" из Тюменской области. Среди призов для школьников – дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении в 32 вуза-партнера чемпионата CASE-IN.Финала Студенческой лиги достигли 24 команды из 19 вузов, решавшие кейс "Инновационно-технологические точки роста на карте международной и российской энергетики: разработка вариантов трансфера лучших инновационных практик и технологий в рамках выбранных энергокомпаний и смежных с энергетикой отраслей". Титул чемпионов завоевали студенты Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина. Им будут предоставлены льготные условия при поступлении в аспирантуру и магистратуру 20 вузов-партнеров, а также сертификаты на обучение в бизнес-школе "Синергия".В финале лиги "ЭКО-CASE" 15 команд из 13 вузов представили комплексные решения проблемы безопасного и эффективной утилизации или переработки радиоактивных отходов атомной промышленности. Победителем признана команда Национального исследовательского Томского политехнического университета "АВА". Победители получили сертификаты на обучение в Центре компьютерного обучения "Специалист" при МГТУ имени Н.Э. Баумана.В финале Лиги молодых специалистов 13 молодежных команд компаний ТЭК и минерально-сырьевого комплексов представили идеи инновационных start-up-проектов в активно развивающихся регионах России. Обладателем титула чемпионов стала команда D.I.V.A., представляющая Иркутскую нефтяную компанию. Организаторами Осеннего кубка выступают Фонд "Надежная смена", Некоммерческое партнерство "Молодежный форум лидеров горного дела" и ООО "АстраЛогика". Осенний кубок Школьной Лиги реализуется при участии Северо-Кавказского федерального университета в рамках проекта "Всероссийское инженерное кейс-соревнование среди школьников" при поддержке гранта Росмолодежи. Соорганизатором Лиги молодых специалистов выступает ФГБУ "Центр содействия молодым специалистам".
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353
60
технологии, образование - общество

Победителями Осеннего кубка CASE-IN стали 28 человек из 9 регионов

20:02 11.12.2020 (обновлено: 20:35 11.12.2020)
 
© Фото : АНО "РСВ"Торжественное объявление победителей и призеров финала второго Осеннего кубка международного инженерного чемпионата "CASE-IN"
Торжественное объявление победителей и призеров финала второго Осеннего кубка международного инженерного чемпионата CASE-IN - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Фото : АНО "РСВ"
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Победителями Осеннего кубка международного инженерного чемпионата CASE-IN, входящего в Президентскую платформу "Россия – страна возможностей", стали 28 школьников, студентов и молодых инженеров из 9 регионов, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
В финале Осеннего кубка VIII сезона встретились 29 команд школьников, 39 команд студентов и 13 молодежных команд компаний топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Финалисты представили экспертной комиссии инженерные решения, разработанные всего за 10 дней.
"Молодежный чемпионат CASE-IN – отличная площадка для профессионального роста и реализации себя в инженерном деле. В числе призов, которые получают наши победители, – участие в программе "Наставничество" от Мастерской управления "Сенеж". В этом году 11 участников чемпионата уже включились в эту работу и получают персональные рекомендации и поддержку от победителей и финалистов конкурсов "Лидеры России", "Учитель будущего" и "Цифровой прорыв". Ребята, которые заняли призовые места в этом сезоне, тоже смогут присоединиться к программе в следующем году", – приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Владислава Даванкова.
Участники Осеннего кубка были разделены на лиги: Школьную лигу, Лигу молодых специалистов, Студенческую лигу, а также Специальную лигу "ЭКО-CASE".
Как отметил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, Осенний кубок проводится уже второй год подряд и организаторы каждый раз стараются расширять возможности для участников всех лиг чемпионата.
"В этом году, например, успешно прошли первые студенческие соревнования Специальной лиги "ЭКО-CASE". Впервые к кубку присоединились и юные изобретатели. Следующий, 9-й, сезон чемпионата мы начинаем уже скоро – регистрация стартует в январе 2021 года", - сказал он.
Финал Школьной лиги проводился по двум направлениям. В одном из них 16 команд продолжали работу над кейсом "Искусственные острова", посвященным поиску мест обитания человечества в будущем. В этой сфере победителями стала ярославская команда "ГИПС" из лицея № 86. Второе направление было посвящено теме "Металлоконструкции в топливно-энергетическом и минерально-сырьевом комплексе". Первенство в различных возрастных группах и номинациях завоевали 5 команд: "СМ" из Волгоградской области, "ЗСШ73" из Ульяновской области, "123" из Башкортостана, а также "Аэрохакеры" из Ростова–на–Дону и "Инженеры будущего" из Тюменской области. Среди призов для школьников – дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении в 32 вуза-партнера чемпионата CASE-IN.
Финал инженерного конкурса Школьной лиги чемпионата CASE-IN - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 18:35
Названы победители инженерного конкурса Школьной лиги чемпионата CASE-IN
Финала Студенческой лиги достигли 24 команды из 19 вузов, решавшие кейс "Инновационно-технологические точки роста на карте международной и российской энергетики: разработка вариантов трансфера лучших инновационных практик и технологий в рамках выбранных энергокомпаний и смежных с энергетикой отраслей". Титул чемпионов завоевали студенты Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина. Им будут предоставлены льготные условия при поступлении в аспирантуру и магистратуру 20 вузов-партнеров, а также сертификаты на обучение в бизнес-школе "Синергия".
В финале лиги "ЭКО-CASE" 15 команд из 13 вузов представили комплексные решения проблемы безопасного и эффективной утилизации или переработки радиоактивных отходов атомной промышленности. Победителем признана команда Национального исследовательского Томского политехнического университета "АВА". Победители получили сертификаты на обучение в Центре компьютерного обучения "Специалист" при МГТУ имени Н.Э. Баумана.
В финале Лиги молодых специалистов 13 молодежных команд компаний ТЭК и минерально-сырьевого комплексов представили идеи инновационных start-up-проектов в активно развивающихся регионах России. Обладателем титула чемпионов стала команда D.I.V.A., представляющая Иркутскую нефтяную компанию.
Организаторами Осеннего кубка выступают Фонд "Надежная смена", Некоммерческое партнерство "Молодежный форум лидеров горного дела" и ООО "АстраЛогика". Осенний кубок Школьной Лиги реализуется при участии Северо-Кавказского федерального университета в рамках проекта "Всероссийское инженерное кейс-соревнование среди школьников" при поддержке гранта Росмолодежи. Соорганизатором Лиги молодых специалистов выступает ФГБУ "Центр содействия молодым специалистам".
 
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