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Кубань сократит долговую нагрузку на бюджет
Кубань сократит долговую нагрузку на бюджет
Депутаты Краснодарского края внесли изменения в закон о бюджете, что позволит снизить долговую нагрузку на краевой бюджет, а в последующем - и расходы на... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T14:36
2020-12-11T14:36
2020-12-11T14:36
краснодарский край
краснодарский край
экономика
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КРАСНОДАР, 11 дек - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края внесли изменения в закон о бюджете, что позволит снизить долговую нагрузку на краевой бюджет, а в последующем - и расходы на обслуживание госдолга, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона (ЗСК).Уточняется, что депутаты рассмотрели законопроект "О внесении изменений в закон Краснодарского края "О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" в ходе сессии в пятницу."Согласно проекту, в 2020 году планируется за счет бюджетных кредитов, предоставляемых из федерального бюджета, и дополнительных федеральных дотаций полностью погасить ранее привлеченные коммерческие кредиты. В результате указанных изменений сократятся долговая нагрузка на краевой бюджет, а в последующем - и расходы на обслуживание госдолга", - говорится в сообщении.Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что в соответствии с изменениями в закон о краевом бюджете на 2020 год, доходная часть краевого бюджета увеличивается за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 2,7 миллиарда рублей. "Средства поступают к нам в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. Полученная нами помощь весьма своевременна", - пояснил Бурлачко.Отмечается, что депутаты одобрили законопроект единогласно.
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краснодарский край, экономика
КРАСНОДАР, 11 дек - РИА Новости.
Депутаты Краснодарского края
внесли изменения в закон о бюджете, что позволит снизить долговую нагрузку на краевой бюджет, а в последующем - и расходы на обслуживание госдолга, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона (ЗСК).
Уточняется, что депутаты рассмотрели законопроект "О внесении изменений в закон Краснодарского края "О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" в ходе сессии в пятницу.
"Согласно проекту, в 2020 году планируется за счет бюджетных кредитов, предоставляемых из федерального бюджета, и дополнительных федеральных дотаций полностью погасить ранее привлеченные коммерческие кредиты. В результате указанных изменений сократятся долговая нагрузка на краевой бюджет, а в последующем - и расходы на обслуживание госдолга", - говорится в сообщении.
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что в соответствии с изменениями в закон о краевом бюджете на 2020 год, доходная часть краевого бюджета увеличивается за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 2,7 миллиарда рублей. "Средства поступают к нам в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. Полученная нами помощь весьма своевременна", - пояснил Бурлачко.
Отмечается, что депутаты одобрили законопроект единогласно.