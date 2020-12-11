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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201211/bulgariya-1588781712.html
Идеи празднования принятия ислама Волжской Булгарией представят 1 февраля
Идеи празднования принятия ислама Волжской Булгарией представят 1 февраля
Президент России Владимир Путин поручил правительству и руководству Татарстана до 1 февраля представить предложения о праздновании 1100-летия принятия ислама... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T15:12
2020-12-11T15:12
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
михаил мишустин
рустам минниханов
владимир путин
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и руководству Татарстана до 1 февраля представить предложения о праздновании 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с представителями религиозных объединений опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ подготовить совместно с кабинетом министров Республики Татарстан при участии заинтересованных религиозных организаций и представить предложения о праздновании 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения – 1 февраля 2021 года, ответственные за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин и президент республики Татарстан Рустам Минниханов.
https://ria.ru/20201104/islam-1583038093.html
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религия, новости - религия и мировоззрение, михаил мишустин, рустам минниханов, владимир путин, республика татарстан (татарстан)

Идеи празднования принятия ислама Волжской Булгарией представят 1 февраля

15:12 11.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и руководству Татарстана до 1 февраля представить предложения о праздновании 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.
Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с представителями религиозных объединений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ подготовить совместно с кабинетом министров Республики Татарстан при участии заинтересованных религиозных организаций и представить предложения о праздновании 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения – 1 февраля 2021 года, ответственные за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин и президент республики Татарстан Рустам Минниханов.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Георгием Полтавченко в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 16:21Религия и мировоззрение
Путин рассказал о годовщине принятия ислама Волжской Булгарией
 
Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеМихаил МишустинРустам МиннихановВладимир ПутинРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
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