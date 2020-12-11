https://ria.ru/20201211/bulgariya-1588781712.html

Идеи празднования принятия ислама Волжской Булгарией представят 1 февраля

Идеи празднования принятия ислама Волжской Булгарией представят 1 февраля

Президент России Владимир Путин поручил правительству и руководству Татарстана до 1 февраля представить предложения о праздновании 1100-летия принятия ислама... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T15:12

2020-12-11T15:12

2020-12-11T15:12

религия и мировоззрение

религия

новости - религия и мировоззрение

михаил мишустин

рустам минниханов

владимир путин

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и руководству Татарстана до 1 февраля представить предложения о праздновании 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с представителями религиозных объединений опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ подготовить совместно с кабинетом министров Республики Татарстан при участии заинтересованных религиозных организаций и представить предложения о праздновании 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения – 1 февраля 2021 года, ответственные за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин и президент республики Татарстан Рустам Минниханов.

https://ria.ru/20201104/islam-1583038093.html

республика татарстан (татарстан)

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религия, новости - религия и мировоззрение, михаил мишустин, рустам минниханов, владимир путин, республика татарстан (татарстан)