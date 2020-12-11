https://ria.ru/20201211/bolelschiki-1588650310.html

Дело российских болельщиков, обвиняемых в нападении на английского фаната

Дело российских болельщиков, обвиняемых в нападении на английского фаната

11 июня 2016 года на чемпионате Европы по футболу в Марселе (Франция) прошел матч сборных России и Англии, который завершился вничью 1:1. Он ознаменовался... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T03:35

2020-12-11T03:35

2020-12-11T03:35

справки

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11 июня 2016 года на чемпионате Европы по футболу в Марселе (Франция) прошел матч сборных России и Англии, который завершился вничью 1:1. Он ознаменовался массовыми беспорядками и драками между английскими и российскими фанатами до начала встречи в центре города, а также после финального свистка на территории стадиона и за его пределами. По окончании порядка 30 российских болельщиков, прорвав оцепление стюардов, проникли в сектор с английскими фанатами. Впоследствии УЕФА наказал сборную России условной дисквалификацией до конца турнира.Помимо ситуации, произошедшей на стадионе "Велодром", российские болельщики во время чемпионата Европы во Франции отметились многочисленными стычками с фанатами других команд, однако эти инциденты происходили за пределами спортивных объектов.В июне 2016 года после беспорядков в Марселе российские болельщики Николай Морозов, Сергей Горбачев и Алексей Ерунов решением суда получили сроки от одного до двух лет лишения свободы. Ерунов, являвшийся директором по работе с болельщиками московского "Локомотива", получил срок в 24 месяца. На суде он заявил, что присутствовал во время столкновений футбольных фанатов в Марселе, но никого не трогал. Горбачев, возглавляющий фан-клуб тульского "Арсенала", был приговорен к 18 месяцам. Морозов получил наиболее короткий срок в 12 месяцев. В октябре наказание Ерунову и Горбачеву было смягчено до 15 и 18 месяцев соответственно.В конце ноября суд Прованса рассмотрел дело Морозова об условно-досрочном освобождении с выдворением, после чего фанат вернулся в Россию. В декабре суд удовлетворил ходатайство о выдворении из Франции Ерунова и Горбачева.В ходе одной из стычек 11 июня 2016 года травмы получил британец Эндрю Бэйч. Согласно имеющемуся видео, пять российских болельщиков набросились на британца и принялись избивать его, пока он не упал без сознания с пробитой головой. Под защитой коллег, которые выставили стену щитов под дождем метательных снарядов, французский полицейский сделал ему массаж сердца, через три минуты пульс восстановился. Прокурор города сразу предпринял шаги по поиску нападавших: через несколько дней 43 ехавших на автобусе россиянина были помещены под стражу в Ницце. В Тулузе следователи проверили 104 пассажира, которые садились на рейс до Москвы, однако никто из этих людей не был похож на тех, кто был запечатлен на видео. Совместная группа французских полицейских и их коллег из Скотленд-Ярда начала слежку за хулиганами в соцсетях. Анализ выложенных болельщиками снимков позволил найти двух нападавших. Павел Косов был установлен как мужчина в белой футболке и черных шортах, который нанес Эндрю Бэйчу сильнейший удар в голову. После него пытавшийся бежать англичанин рухнул на землю. Михаил Ивкин же оказался человеком в синих шортах и серой толстовке с капюшоном, который схватил стул и с размаха ударил им Эндрю на уровне левого плеча и головы.В декабре 2017 года Интерполом было получено сообщение о необходимости задержания Ивкина и Косова при пересечении ими границы. Оба они были задержаны по международному ордеру: первый – в Кельне 20 февраля 2018 года, второй – в Мюнхене на следующий день. Их обоих затем перевели в Марсель. Павел Косов и Михаил Ивкин направлялись в Бильбао на матч московского "Спартака".Россияне были отправлены под стражу.Их обвиняют в преднамеренном нанесении тяжелых телесных повреждений, которые привели к инвалидности. Истцом выступает Гарри Бэйч, сын Эндрю Бэйча. Один из обвиняемых заявил, что действовал в целях самозащиты. Второй утверждает, что не помнит всех подробностей стычки и действовал непреднамеренно.Оба россиянина утверждают, что не знакомы друг с другом и ни разу не пересекались на трибунах.В середине апреля 2020 года дело двух российских болельщиков было передано в суд.Ивкин и Косов находятся в разных тюрьмах Марселя. Их ходатайства о переводе под домашний арест в связи с эпидемией коронавируса были отклонены.7 декабря 2020 года суд присяжных французского Экс-ан-Прованса приступил к слушаниям по уголовному делу в отношении российских болельщиков Михаила Ивкина и Павла Косова. Суд задал вопросы подсудимым, которые касались их жизненного пути и их психологического профиля. По словам защиты россиян, "психолог отмечал, что они были в состоянии стресса и страха, паники в тот момент (во время произошедшего в Марселе – ред.). Естественно, все это (беспорядки) не были организованны. В противном случае не было бы такого уровня стресса и страха. Есть тенденция представлять их (Косова и Ивкина – ред.) как организованных, почти профессиональных хулиганов. Но мы видим, что это не так. И эксперты это подтверждают".Адвокаты россиян намерены доказать, что действия Ивкина и Косова не были причиной травм английского болельщика.По мнению адвокатов россиян, имеющиеся видео не позволяют установить, кто нанес удары, которые спровоцировали травмы Бэйча. Более того, его травмы были спровоцированы многочисленными ударами, некоторые из них были нанесены с использованием оружия (металлические прутья, стул), однако, как отмечают защитники, ни Косов, ни Ивкин не наносили этих ударов.Суд Экс-ан-Прованс должен вынести приговор в отношении российских болельщиков Михаила Ивкина и Павла Косова 11 декабря 2020 года. Им грозит до 15 лет тюрьмы. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки