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Граффити Бэнкси за первые часы собрало два миллиона лайков в инстаграме
Граффити Бэнкси за первые часы собрало два миллиона лайков в инстаграме
Новое граффити Бэнкси появилось на стене дома в Бристоле. Британский стрит-арт художник опубликовал фотографии работы на своей странице в инстаграме. За... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T11:29
2020-12-11T11:29
2020-12-11T11:29
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Новое граффити Бэнкси появилось на стене дома в Бристоле. Британский стрит-арт художник опубликовал фотографии работы на своей странице в инстаграме. За несколько первых часов работа под названием "Апчхи!" собрала более двух миллионов лайков.Бэнкси изобразил пожилую женщину в платке. Она чихнула так сильно, что из ее рук выпали сумочка и трость, а изо рта вылетела вставная челюсть. Дом с граффити находится в начале улицы с крутым подъемом, из-за чего со стороны может показаться, что от чиха старушки покосились дома.По сообщениям издания Guardian, местные жители уже закрыли работу прозрачным пластиковым экраном, чтобы защитить граффити от порчи.Бэнкси изменил массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, бэнкси, бристоль (город)
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости.
Новое граффити Бэнкси появилось на стене дома в Бристоле. Британский стрит-арт художник опубликовал
фотографии работы на своей странице в инстаграме. За несколько первых часов работа под названием "Апчхи!" собрала более двух миллионов лайков.
Бэнкси изобразил пожилую женщину в платке. Она чихнула так сильно, что из ее рук выпали сумочка и трость, а изо рта вылетела вставная челюсть. Дом с граффити находится в начале улицы с крутым подъемом, из-за чего со стороны может показаться, что от чиха старушки покосились дома.
По сообщениям издания Guardian, местные жители уже закрыли
работу прозрачным пластиковым экраном, чтобы защитить граффити от порчи.
Бэнкси изменил массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров.