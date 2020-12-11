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Граффити Бэнкси за первые часы собрало два миллиона лайков в инстаграме
Граффити Бэнкси за первые часы собрало два миллиона лайков в инстаграме
Новое граффити Бэнкси появилось на стене дома в Бристоле. Британский стрит-арт художник опубликовал фотографии работы на своей странице в инстаграме. За... РИА Новости, 11.12.2020
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Новое граффити Бэнкси появилось на стене дома в Бристоле. Британский стрит-арт художник опубликовал фотографии работы на своей странице в инстаграме. За несколько первых часов работа под названием "Апчхи!" собрала более двух миллионов лайков.Бэнкси изобразил пожилую женщину в платке. Она чихнула так сильно, что из ее рук выпали сумочка и трость, а изо рта вылетела вставная челюсть. Дом с граффити находится в начале улицы с крутым подъемом, из-за чего со стороны может показаться, что от чиха старушки покосились дома.По сообщениям издания Guardian, местные жители уже закрыли работу прозрачным пластиковым экраном, чтобы защитить граффити от порчи.Бэнкси изменил массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров.
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новости культуры, бэнкси, бристоль (город)

Граффити Бэнкси за первые часы собрало два миллиона лайков в инстаграме

11:29 11.12.2020
 
© Фото : @banksy/InstagramНовая работа художника Бэнкси в Бристоле
Новая работа художника Бэнкси в Бристоле - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Фото : @banksy/Instagram
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Новое граффити Бэнкси появилось на стене дома в Бристоле. Британский стрит-арт художник опубликовал фотографии работы на своей странице в инстаграме. За несколько первых часов работа под названием "Апчхи!" собрала более двух миллионов лайков.
Бэнкси изобразил пожилую женщину в платке. Она чихнула так сильно, что из ее рук выпали сумочка и трость, а изо рта вылетела вставная челюсть. Дом с граффити находится в начале улицы с крутым подъемом, из-за чего со стороны может показаться, что от чиха старушки покосились дома.
По сообщениям издания Guardian, местные жители уже закрыли работу прозрачным пластиковым экраном, чтобы защитить граффити от порчи.
Бэнкси изменил массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров.
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