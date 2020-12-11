Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201211/arktika-1588792812.html
В Минэнерго оценили стоимость освоения ТРИЗ и запасов Арктики
В Минэнерго оценили стоимость освоения ТРИЗ и запасов Арктики
Стоимость освоения трудноизвлекаемых (ТРИЗ) и арктических запасов углеводородов в РФ в 2030 году в отсутствие повышения эффективности добычи составит свыше... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T15:51
2020-12-11T15:51
павел сорокин
арктика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155250/32/1552503222_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_739e3aa4c789b8b1a46456c010c088d2.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Стоимость освоения трудноизвлекаемых (ТРИЗ) и арктических запасов углеводородов в РФ в 2030 году в отсутствие повышения эффективности добычи составит свыше 70-75 долларов за баррель, заявил замглавы Минэнерго Павел Сорокин.По его словам, помимо естественного ухудшения качества запасов углеводородов, в перспективе ожидается усиление давления с точки зрения так называемого энергетического перехода. Так, если сейчас нефть и газ занимают более 50% мирового энергетического баланса, а вместе с углем - около 80%, то к 2040 году доля углеводородов будет падать, отметил замминистра."Конечно, она останется доминирующим источником энергии, здесь не нужно паниковать и строить иллюзии, что углеводороды уйдут из баланса. ... Но тот факт, что их доля будет снижаться и существенная часть прироста может приходить за счет альтернативных источников энергии - ВИЭ, биоэнергетика, водород - это будет означать большую конкуренцию на рынке углеводородов и некое давление на цены", - сказал Сорокин, выступая в рамках конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес"."Если сегодня мы находимся на достаточно конкурентном уровне, себестоимость большей части запасов у нас в диапазоне 10-35 долларов за баррель, то на графике справа указана часть наших трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ и Арктика - ред.), она требует цен в целом больше 70-75 долларов для разработки", - продолжил он, указывая на слайд под названием "Цены безубыточности и потенциал добычи в 2030 году по типам активов"."Но в этом диапазоне открывается потенциал очень большого количества запасов, ну и соответственно конкуренция в том диапазоне цен возрастает кратно. Это означает, что ресурсов в мире достаточно, вопрос цены, при которой они будут разрабатываться. То есть нам надо повышать эффективность для того, чтобы оставаться конкурентноспособным в любой обстановке", - заключил Сорокин.
https://ria.ru/20201205/arktika-1587812613.html
https://ria.ru/20201203/arktika-1587557778.html
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155250/32/1552503222_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fd28abf3539cba8a5655f97115952458.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
павел сорокин, арктика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика

В Минэнерго оценили стоимость освоения ТРИЗ и запасов Арктики

15:51 11.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Стоимость освоения трудноизвлекаемых (ТРИЗ) и арктических запасов углеводородов в РФ в 2030 году в отсутствие повышения эффективности добычи составит свыше 70-75 долларов за баррель, заявил замглавы Минэнерго Павел Сорокин.
По его словам, помимо естественного ухудшения качества запасов углеводородов, в перспективе ожидается усиление давления с точки зрения так называемого энергетического перехода. Так, если сейчас нефть и газ занимают более 50% мирового энергетического баланса, а вместе с углем - около 80%, то к 2040 году доля углеводородов будет падать, отметил замминистра.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с волонтерами и финалистами конкурса Доброволец России - 2020 - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
5 декабря, 14:52
Путин призвал вести деятельность в Арктике с минимизацией рисков
"Конечно, она останется доминирующим источником энергии, здесь не нужно паниковать и строить иллюзии, что углеводороды уйдут из баланса. ... Но тот факт, что их доля будет снижаться и существенная часть прироста может приходить за счет альтернативных источников энергии - ВИЭ, биоэнергетика, водород - это будет означать большую конкуренцию на рынке углеводородов и некое давление на цены", - сказал Сорокин, выступая в рамках конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".
"Если сегодня мы находимся на достаточно конкурентном уровне, себестоимость большей части запасов у нас в диапазоне 10-35 долларов за баррель, то на графике справа указана часть наших трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ и Арктика - ред.), она требует цен в целом больше 70-75 долларов для разработки", - продолжил он, указывая на слайд под названием "Цены безубыточности и потенциал добычи в 2030 году по типам активов".
Глава Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 18:30Архангельская область
Научно-образовательный центр появится в Арктике
"Но в этом диапазоне открывается потенциал очень большого количества запасов, ну и соответственно конкуренция в том диапазоне цен возрастает кратно. Это означает, что ресурсов в мире достаточно, вопрос цены, при которой они будут разрабатываться. То есть нам надо повышать эффективность для того, чтобы оставаться конкурентноспособным в любой обстановке", - заключил Сорокин.
 
Павел СорокинАрктикаМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:22Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт
08:10Россияне назвали любимые новогодние фильмы
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
07:44В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что взрослые просят на Новый год
07:33National Interest объяснил, почему Су-57 является "реальной угрозой" НАТО
07:11Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд
07:07Дед Мороз не планирует делать прививку от коронавируса
07:04Эксперты назвали доходные альтернативы банковским вкладам в декабре
06:43Команда дешифраторов смогла разгадать один из текстов киллера Зодиака
06:10Трамп заявил о начале вакцинации в США "менее чем через 24 часа"
06:10Миротворцы в Карабахе оборудовали посты наблюдения защитными средствами
06:07В Saxo Bank предсказали, когда закончится пандемия COVID-19
06:06Спикер украинской делегации по Донбассу оскорбил избирателей Зеленского
06:02В штабе Байдена оценили отказ ВС рассмотреть иск Техаса по выборам
06:01Трамп прокомментировал выдачу лицензии вакцине компании Pfizer
05:34NYT: вакцине Pfizer выдали лицензию на использование в экстренных случаях
04:46Археологи обнаружили языческий алтарь возрастом 1800 лет
04:17МЧС рекомендовало не использовать паяльные лампы для отогрева автомобиля
04:13В России снизилось число продуктов с нарушением содержания ГМО
03:41Харрисон Форд вновь сыграет Индиану Джонса в пятой части саги
Лента новостейМолния