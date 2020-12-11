https://ria.ru/20201211/arktika-1588792812.html

В Минэнерго оценили стоимость освоения ТРИЗ и запасов Арктики

В Минэнерго оценили стоимость освоения ТРИЗ и запасов Арктики

Стоимость освоения трудноизвлекаемых (ТРИЗ) и арктических запасов углеводородов в РФ в 2030 году в отсутствие повышения эффективности добычи составит свыше... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T15:51

2020-12-11T15:51

2020-12-11T15:51

павел сорокин

арктика

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

экономика

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Стоимость освоения трудноизвлекаемых (ТРИЗ) и арктических запасов углеводородов в РФ в 2030 году в отсутствие повышения эффективности добычи составит свыше 70-75 долларов за баррель, заявил замглавы Минэнерго Павел Сорокин.По его словам, помимо естественного ухудшения качества запасов углеводородов, в перспективе ожидается усиление давления с точки зрения так называемого энергетического перехода. Так, если сейчас нефть и газ занимают более 50% мирового энергетического баланса, а вместе с углем - около 80%, то к 2040 году доля углеводородов будет падать, отметил замминистра."Конечно, она останется доминирующим источником энергии, здесь не нужно паниковать и строить иллюзии, что углеводороды уйдут из баланса. ... Но тот факт, что их доля будет снижаться и существенная часть прироста может приходить за счет альтернативных источников энергии - ВИЭ, биоэнергетика, водород - это будет означать большую конкуренцию на рынке углеводородов и некое давление на цены", - сказал Сорокин, выступая в рамках конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес"."Если сегодня мы находимся на достаточно конкурентном уровне, себестоимость большей части запасов у нас в диапазоне 10-35 долларов за баррель, то на графике справа указана часть наших трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ и Арктика - ред.), она требует цен в целом больше 70-75 долларов для разработки", - продолжил он, указывая на слайд под названием "Цены безубыточности и потенциал добычи в 2030 году по типам активов"."Но в этом диапазоне открывается потенциал очень большого количества запасов, ну и соответственно конкуренция в том диапазоне цен возрастает кратно. Это означает, что ресурсов в мире достаточно, вопрос цены, при которой они будут разрабатываться. То есть нам надо повышать эффективность для того, чтобы оставаться конкурентноспособным в любой обстановке", - заключил Сорокин.

https://ria.ru/20201205/arktika-1587812613.html

https://ria.ru/20201203/arktika-1587557778.html

арктика

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павел сорокин, арктика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика