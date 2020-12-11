https://ria.ru/20201211/aktsiya-1588859432.html
Благотворительная акция "Стань Дедом Морозом!" стартовала в Подмосковье
Благотворительная акция "Стань Дедом Морозом!" стартовала в Подмосковье
Благотворительная акция "Стань Дедом Морозом!" стартовала в Подмосковье; в преддверии Нового года губернатор области Андрей Воробьев пригласил в гости... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T21:44
2020-12-11T21:44
2020-12-11T21:44
новости подмосковья
дед мороз
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156313/32/1563133229_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c6fc2fe1afe17844be5fe45fd98abf86.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Благотворительная акция "Стань Дедом Морозом!" стартовала в Подмосковье; в преддверии Нового года губернатор области Андрей Воробьев пригласил в гости воспитанников детдомов, украсил вместе с ребятами елку игрушками, которые они сделали своими руками, и подарил подарки, сообщает пресс-служба облправительства.Акция "Стань Дедом Морозом!" проходит в Московской области уже третий год подряд. В этом году в ней участвуют 9 детских домов, 8 домов ребёнка и 7 домов-интернатов."Помочь ребенку исполнить новогоднюю мечту может каждый. Сделать подарок просто – нужно зайти на портал "Усыновление в Московской области" (www.usynovite.mosreg.ru), выбрать одно из учреждений и решить, мечту какого ребенка исполнить. Передать подарки можно через детский дом, министерство образования области или территориальное Управление опеки и попечительства", - рассказали в пресс-службе.
https://realty.ria.ru/20201207/ukrashenie-1588038808.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156313/32/1563133229_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_69b81c2571460affcf18183ec78fec6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дед мороз, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество