https://ria.ru/20201211/aktsiya-1588859432.html

Благотворительная акция "Стань Дедом Морозом!" стартовала в Подмосковье

Благотворительная акция "Стань Дедом Морозом!" стартовала в Подмосковье

Благотворительная акция "Стань Дедом Морозом!" стартовала в Подмосковье; в преддверии Нового года губернатор области Андрей Воробьев пригласил в гости... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T21:44

2020-12-11T21:44

2020-12-11T21:44

новости подмосковья

дед мороз

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Благотворительная акция "Стань Дедом Морозом!" стартовала в Подмосковье; в преддверии Нового года губернатор области Андрей Воробьев пригласил в гости воспитанников детдомов, украсил вместе с ребятами елку игрушками, которые они сделали своими руками, и подарил подарки, сообщает пресс-служба облправительства.Акция "Стань Дедом Морозом!" проходит в Московской области уже третий год подряд. В этом году в ней участвуют 9 детских домов, 8 домов ребёнка и 7 домов-интернатов."Помочь ребенку исполнить новогоднюю мечту может каждый. Сделать подарок просто – нужно зайти на портал "Усыновление в Московской области" (www.usynovite.mosreg.ru), выбрать одно из учреждений и решить, мечту какого ребенка исполнить. Передать подарки можно через детский дом, министерство образования области или территориальное Управление опеки и попечительства", - рассказали в пресс-службе.

https://realty.ria.ru/20201207/ukrashenie-1588038808.html

московская область (подмосковье)

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дед мороз, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество