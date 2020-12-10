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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20201210/zhile-1588600816.html
В Тюменской области еще 294 семьи переедут из аварийного жилья
В Тюменской области еще 294 семьи переедут из аварийного жилья
Почти 300 семей в городах Тобольск и Ялуторовск Тюменской области переедут в канун Нового года в новые квартиры из аварийного жилья благодаря реализации... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T14:41
2020-12-10T14:41
тюменская область
жилье
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ТЮМЕНЬ, 10 дек - РИА Новости. Почти 300 семей в городах Тобольск и Ялуторовск Тюменской области переедут в канун Нового года в новые квартиры из аварийного жилья благодаря реализации национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает Главное управление строительства региона.Как отметили в департаменте, с начала 2020 года в рамках проекта расселено 1054 человека, из 49 домов, отнесенных к аварийному фонду, до конца года планируется расселить еще 400 человек. Всего же с начала реализации проекта расселено 47,78 тысячи квадратных метров аварийного фонда, новое жилье получили 2870 человек.Так, в декабре в Тобольске начнется заселение в новый 16-этажный дом по улице Радищева, где новоселье отметят 279 семей. В Ялуторовске обладателями ключей от квартир в 4-этажном доме по Тюменской улице станут 15 семей.Всего в Тюменской области подлежит расселению 378 домов аварийного жилфонда. Участниками проекта являются 10 муниципальных образований: Тюмень, Тобольск, Ялуторовск, Заводоуковский и Голышмановский городские округа, а также Вагайский, Исетский, Тобольский, Тюменский и Уватский муниципальные районы."Согласно федеральному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2019-2020 годах было необходимо расселить 22,72 тысячи квадратных метров аварийного жилья (1,25 тысячи человек). Фактически уже расселено 47,78 тысячи квадратных метров (2870 граждан), целевые показатели 2019-2020 годов достигнуты досрочно", - говорится в сообщении.В целом реализацию федерального проекта в регионе планируется завершить в 2023 году, с опережением на год и 8 месяцев. Превышение показателя обусловлено ускоренным финансированием за счет бюджета и активным участием застройщиков в ликвидации аварийного жилфонда. В 2021 году в рамках федерального проекта планируется расселить 35,3 тысячи квадратных метров (2220 человек), заключили в департаменте.
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жилье

В Тюменской области еще 294 семьи переедут из аварийного жилья

14:41 10.12.2020
 
© РИА Новости / Антон ДенисовОсмотр квартиры в новостройке в Москве
Осмотр квартиры в новостройке в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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ТЮМЕНЬ, 10 дек - РИА Новости. Почти 300 семей в городах Тобольск и Ялуторовск Тюменской области переедут в канун Нового года в новые квартиры из аварийного жилья благодаря реализации национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает Главное управление строительства региона.
Как отметили в департаменте, с начала 2020 года в рамках проекта расселено 1054 человека, из 49 домов, отнесенных к аварийному фонду, до конца года планируется расселить еще 400 человек. Всего же с начала реализации проекта расселено 47,78 тысячи квадратных метров аварийного фонда, новое жилье получили 2870 человек.
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Так, в декабре в Тобольске начнется заселение в новый 16-этажный дом по улице Радищева, где новоселье отметят 279 семей. В Ялуторовске обладателями ключей от квартир в 4-этажном доме по Тюменской улице станут 15 семей.
Всего в Тюменской области подлежит расселению 378 домов аварийного жилфонда. Участниками проекта являются 10 муниципальных образований: Тюмень, Тобольск, Ялуторовск, Заводоуковский и Голышмановский городские округа, а также Вагайский, Исетский, Тобольский, Тюменский и Уватский муниципальные районы.
"Согласно федеральному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2019-2020 годах было необходимо расселить 22,72 тысячи квадратных метров аварийного жилья (1,25 тысячи человек). Фактически уже расселено 47,78 тысячи квадратных метров (2870 граждан), целевые показатели 2019-2020 годов достигнуты досрочно", - говорится в сообщении.
В целом реализацию федерального проекта в регионе планируется завершить в 2023 году, с опережением на год и 8 месяцев. Превышение показателя обусловлено ускоренным финансированием за счет бюджета и активным участием застройщиков в ликвидации аварийного жилфонда. В 2021 году в рамках федерального проекта планируется расселить 35,3 тысячи квадратных метров (2220 человек), заключили в департаменте.
 
Тюменская областьЖилье
 
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