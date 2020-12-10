https://ria.ru/20201210/zemletryasenie-na-baykale-zvon-posudy-i-treschiny-na-domakh-1588598906.html
Землетрясение на Байкале: звон посуды и трещины на домах
Землетрясение на Байкале: звон посуды и трещины на домах
В районе залива Провал на Байкале произошло самое сильное землетрясение за последние 20 лет.
Мощность толчков в эпицентре – в Кабанском районе составила 7.6 баллов, в Иркутске – 5-6 баллов.
Подземные толчки ощущались в семи районах Бурятии.
Пострадавших и разрушений нет.
2020-12-10T14:32
2020-12-10T14:32
2020-12-10T14:32
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Землетрясение на Байкале: звон посуды и трещины на домах
В районе залива Провал на Байкале произошло самое сильное землетрясение за последние 20 лет.
Мощность толчков в эпицентре – в Кабанском районе составила 7.6 баллов, в Иркутске – 5-6 баллов.
Подземные толчки ощущались в семи районах Бурятии.
Пострадавших и разрушений нет.
2020-12-10T14:32
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PT0M59S
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видео, видео
Землетрясение на Байкале: звон посуды и трещины на домах
В районе залива Провал на Байкале произошло самое сильное землетрясение за последние 20 лет.
Мощность толчков в эпицентре – в Кабанском районе составила 7.6 баллов, в Иркутске – 5-6 баллов.
Подземные толчки ощущались в семи районах Бурятии.
Пострадавших и разрушений нет.
2020-12-10T14:32
true
PT0M59S
Землетрясение на Байкале: звон посуды и трещины на домах
В районе залива Провал на Байкале произошло самое сильное землетрясение за последние 20 лет.
Мощность толчков в эпицентре – в Кабанском районе составила 7.6 баллов, в Иркутске – 5-6 баллов.
Подземные толчки ощущались в семи районах Бурятии.
Пострадавших и разрушений нет.