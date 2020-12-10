https://ria.ru/20201210/zemletryasenie-1588530686.html

Железные дороги в Бурятии не пострадали в ходе землетрясения

Железные дороги в Бурятии не пострадали в ходе землетрясения

Железнодорожная инфраструктура Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) не пострадала после землетрясения в Бурятии, поезда следуют согласно расписанию,... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T06:14

2020-12-10T06:14

2020-12-10T07:20

землетрясение на байкале

тарбагатайский район

кабанский район

иркутск

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 10 дек - РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) не пострадала после землетрясения в Бурятии, поезда следуют согласно расписанию, сообщает филиал РЖД.Ранее сообщалось, что в 05.45 (00.45 мск) на территории Кабанского района произошло землетрясение магнитудой 5,5. Толчки ощущались в семи муниципальных образованиях: Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском районах и Улан-Удэ.Режим повышенной готовности после землетрясения ввели в Иркутске. Дежурные службы Иркутска начали сбор информации о последствиях. Сообщений от горожан о повреждениях зданий не поступало. Жертв и разрушений не выявлено. Объекты коммунальной инфраструктуры стратегические объекты, расположенные на территории Иркутска, работают в штатном режиме.

https://ria.ru/20201210/zemletryasenie-1588527590.html

тарбагатайский район

кабанский район

иркутск

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение на байкале, тарбагатайский район, кабанский район, иркутск, красноярск, происшествия