https://ria.ru/20201210/zemletryasenie-1588527232.html

В Бурятии обследуют объекты жизнеобеспечения после землетрясения

В Бурятии обследуют объекты жизнеобеспечения после землетрясения

Группы специалистов обследуют объекты жизнеобеспечения населения и энергетики на семи территориях в Бурятии после землетрясения в Кабанском районе республики,... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T03:00

2020-12-10T03:00

2020-12-10T07:51

землетрясение на байкале

байкал

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кабанский район

иркутск

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 10 дек - РИА Новости. Группы специалистов обследуют объекты жизнеобеспечения населения и энергетики на семи территориях в Бурятии после землетрясения в Кабанском районе республики, сообщает местный главк МЧС.Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в четверг в 00.45 мск. Эпицентр находился у озера Байкал в 16 километрах северо-западнее населенного пункта Дубинино.Информации о пострадавших и разрушениях нет. Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности после землетрясения введен в Иркутске. Дежурные службы Иркутска начали сбор информации о последствиях. Сообщений от горожан о повреждениях зданий не поступало. Жертв и разрушений не выявлено. Объекты коммунальной инфраструктуры стратегические объекты, расположенные на территории Иркутска, работают в штатном режиме.

https://ria.ru/20201205/zemletryasenie-1587822452.html

байкал

кабанский район

иркутск

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение на байкале, байкал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабанский район, иркутск, красноярск, происшествия