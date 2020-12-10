В Бурятии обследуют объекты жизнеобеспечения после землетрясения
03:00 10.12.2020 (обновлено: 07:51 10.12.2020)
© AP Photo / Robert SorboСейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
© AP Photo / Robert Sorbo
КРАСНОЯРСК, 10 дек - РИА Новости. Группы специалистов обследуют объекты жизнеобеспечения населения и энергетики на семи территориях в Бурятии после землетрясения в Кабанском районе республики, сообщает местный главк МЧС.
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в четверг в 00.45 мск. Эпицентр находился у озера Байкал в 16 километрах северо-западнее населенного пункта Дубинино.
"...толчки ощущались в семи муниципальных образованиях: Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском районах и Улан-Удэ. В настоящее время силами 75 групп производится обследование объектов жизнеобеспечения населения и энергетики. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
Информации о пострадавших и разрушениях нет. Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности после землетрясения введен в Иркутске. Дежурные службы Иркутска начали сбор информации о последствиях. Сообщений от горожан о повреждениях зданий не поступало. Жертв и разрушений не выявлено. Объекты коммунальной инфраструктуры стратегические объекты, расположенные на территории Иркутска, работают в штатном режиме.
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