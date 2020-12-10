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В Бурятии обследуют объекты жизнеобеспечения после землетрясения
В Бурятии обследуют объекты жизнеобеспечения после землетрясения
Группы специалистов обследуют объекты жизнеобеспечения населения и энергетики на семи территориях в Бурятии после землетрясения в Кабанском районе республики,... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T03:00
2020-12-10T07:51
землетрясение на байкале
байкал
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кабанский район
иркутск
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 10 дек - РИА Новости. Группы специалистов обследуют объекты жизнеобеспечения населения и энергетики на семи территориях в Бурятии после землетрясения в Кабанском районе республики, сообщает местный главк МЧС.Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в четверг в 00.45 мск. Эпицентр находился у озера Байкал в 16 километрах северо-западнее населенного пункта Дубинино.Информации о пострадавших и разрушениях нет. Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности после землетрясения введен в Иркутске. Дежурные службы Иркутска начали сбор информации о последствиях. Сообщений от горожан о повреждениях зданий не поступало. Жертв и разрушений не выявлено. Объекты коммунальной инфраструктуры стратегические объекты, расположенные на территории Иркутска, работают в штатном режиме.
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байкал
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землетрясение на байкале, байкал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабанский район, иркутск, красноярск, происшествия

В Бурятии обследуют объекты жизнеобеспечения после землетрясения

03:00 10.12.2020 (обновлено: 07:51 10.12.2020)
 
© AP Photo / Robert SorboСейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© AP Photo / Robert Sorbo
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КРАСНОЯРСК, 10 дек - РИА Новости. Группы специалистов обследуют объекты жизнеобеспечения населения и энергетики на семи территориях в Бурятии после землетрясения в Кабанском районе республики, сообщает местный главк МЧС.
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в четверг в 00.45 мск. Эпицентр находился у озера Байкал в 16 километрах северо-западнее населенного пункта Дубинино.
"...толчки ощущались в семи муниципальных образованиях: Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском районах и Улан-Удэ. В настоящее время силами 75 групп производится обследование объектов жизнеобеспечения населения и энергетики. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
Информации о пострадавших и разрушениях нет. Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности после землетрясения введен в Иркутске. Дежурные службы Иркутска начали сбор информации о последствиях. Сообщений от горожан о повреждениях зданий не поступало. Жертв и разрушений не выявлено. Объекты коммунальной инфраструктуры стратегические объекты, расположенные на территории Иркутска, работают в штатном режиме.
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Землетрясение на БайкалеБайкалМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кабанский районИркутскКрасноярскПроисшествия
 
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