https://ria.ru/20201210/zemletryasenie-1588526511.html

В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности

В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности введен в Иркутске после землетрясения, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T02:37

2020-12-10T02:37

2020-12-10T07:52

кабанский район

иркутск

происшествия

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ИРКУТСК, 10 дек – РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Иркутске после землетрясения, сообщает пресс-служба администрации города.Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Кабанском районе Бурятии в четверг в 00.45 мск.Уточняется, что два экипажа аварийно-спасательной службы МКУ Иркутска "Безопасный город" осуществляют оценку обстановки. Управляющие компании начинают обследование жилого фонда. Сообщений от горожан о повреждениях зданий не поступало. Жертв и разрушений не выявлено. Объекты коммунальной инфраструктуры стратегические объекты, расположенные на территории Иркутска, работают в штатном режиме.

https://ria.ru/20201205/zemletryasenie-1587822452.html

кабанский район

иркутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кабанский район, иркутск, происшествия