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В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности введен в Иркутске после землетрясения, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T02:37
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кабанский район
иркутск
происшествия
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ИРКУТСК, 10 дек – РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Иркутске после землетрясения, сообщает пресс-служба администрации города.Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Кабанском районе Бурятии в четверг в 00.45 мск.Уточняется, что два экипажа аварийно-спасательной службы МКУ Иркутска "Безопасный город" осуществляют оценку обстановки. Управляющие компании начинают обследование жилого фонда. Сообщений от горожан о повреждениях зданий не поступало. Жертв и разрушений не выявлено. Объекты коммунальной инфраструктуры стратегические объекты, расположенные на территории Иркутска, работают в штатном режиме.
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кабанский район, иркутск, происшествия

В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности

02:37 10.12.2020 (обновлено: 07:52 10.12.2020)
 
© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Flickr / Matt Katzenberger
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 10 дек – РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Иркутске после землетрясения, сообщает пресс-служба администрации города.
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Кабанском районе Бурятии в четверг в 00.45 мск.
"По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова в областном центре введен режим повышенной готовности. Дежурные службы города начали сбор информации о последствиях землетрясения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что два экипажа аварийно-спасательной службы МКУ Иркутска "Безопасный город" осуществляют оценку обстановки. Управляющие компании начинают обследование жилого фонда. Сообщений от горожан о повреждениях зданий не поступало. Жертв и разрушений не выявлено. Объекты коммунальной инфраструктуры стратегические объекты, расположенные на территории Иркутска, работают в штатном режиме.
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Кабанский районИркутскПроисшествия
 
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