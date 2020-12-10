В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
02:37 10.12.2020 (обновлено: 07:52 10.12.2020)
© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
ИРКУТСК, 10 дек – РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Иркутске после землетрясения, сообщает пресс-служба администрации города.
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Кабанском районе Бурятии в четверг в 00.45 мск.
"По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова в областном центре введен режим повышенной готовности. Дежурные службы города начали сбор информации о последствиях землетрясения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что два экипажа аварийно-спасательной службы МКУ Иркутска "Безопасный город" осуществляют оценку обстановки. Управляющие компании начинают обследование жилого фонда. Сообщений от горожан о повреждениях зданий не поступало. Жертв и разрушений не выявлено. Объекты коммунальной инфраструктуры стратегические объекты, расположенные на территории Иркутска, работают в штатном режиме.
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