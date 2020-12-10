https://ria.ru/20201210/zdravookhranenie-1588539565.html

В правительстве одобрили модернизацию первичного звена здравоохранения

В правительстве одобрили модернизацию первичного звена здравоохранения

Региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения в целом получили одобрение межведомственной рабочей группы правительства РФ, сообщила... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T09:20

2020-12-10T09:20

2020-12-10T09:20

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

здоровье - общество

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения в целом получили одобрение межведомственной рабочей группы правительства РФ, сообщила пресс-служба Минздрава России."В настоящее время региональные программы прошли экспертную оценку межведомственной рабочей группы, рабочей группы правительства РФ, в состав которых входят представители Минздрава России, Минстроя России, Минтранса, Минпромторга, Минэкономразвития России, Минфина и других министерств и ведомств. Программы оценивались комплексно в части территориального планирования, инфраструктуры и особенностей транспортной доступности, кадрового обеспечения... В целом региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения получили одобрение проектного комитета", - говорится в сообщении.Программы будут утверждены высшими исполнительными органами государственной власти субъектов России 15 декабря, уточнили в пресс-службе.В проектах региональных программ предварительно заявлено приобретение 19 080 единиц автотранспорта, 88 006 единиц медицинского оборудования, капитальный ремонт, реконструкции и строительства 10 784 объектов, отметили в пресс-службе."Реализация мероприятий программ позволит внести ощутимый вклад в обеспечение доступности и качества оказания первичной медико-санитарной помощи, чтобы граждане РФ, в том числе проживающие в самых отдаленных и труднодоступных уголках страны, получали весь спектр комплексных медицинских услуг", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20201208/zdravookhranenie-1588185808.html

https://ria.ru/20201207/modernizatsiya-1588090894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), здоровье - общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии), общество