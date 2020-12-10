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В правительстве одобрили модернизацию первичного звена здравоохранения
В правительстве одобрили модернизацию первичного звена здравоохранения
Региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения в целом получили одобрение межведомственной рабочей группы правительства РФ, сообщила... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T09:20
2020-12-10T09:20
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
здоровье - общество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения в целом получили одобрение межведомственной рабочей группы правительства РФ, сообщила пресс-служба Минздрава России."В настоящее время региональные программы прошли экспертную оценку межведомственной рабочей группы, рабочей группы правительства РФ, в состав которых входят представители Минздрава России, Минстроя России, Минтранса, Минпромторга, Минэкономразвития России, Минфина и других министерств и ведомств. Программы оценивались комплексно в части территориального планирования, инфраструктуры и особенностей транспортной доступности, кадрового обеспечения... В целом региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения получили одобрение проектного комитета", - говорится в сообщении.Программы будут утверждены высшими исполнительными органами государственной власти субъектов России 15 декабря, уточнили в пресс-службе.В проектах региональных программ предварительно заявлено приобретение 19 080 единиц автотранспорта, 88 006 единиц медицинского оборудования, капитальный ремонт, реконструкции и строительства 10 784 объектов, отметили в пресс-службе."Реализация мероприятий программ позволит внести ощутимый вклад в обеспечение доступности и качества оказания первичной медико-санитарной помощи, чтобы граждане РФ, в том числе проживающие в самых отдаленных и труднодоступных уголках страны, получали весь спектр комплексных медицинских услуг", - подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20201208/zdravookhranenie-1588185808.html
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министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), здоровье - общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии), общество

В правительстве одобрили модернизацию первичного звена здравоохранения

09:20 10.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМашина медицинской скорой помощи на улице Москвы
Машина медицинской скорой помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения в целом получили одобрение межведомственной рабочей группы правительства РФ, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"В настоящее время региональные программы прошли экспертную оценку межведомственной рабочей группы, рабочей группы правительства РФ, в состав которых входят представители Минздрава России, Минстроя России, Минтранса, Минпромторга, Минэкономразвития России, Минфина и других министерств и ведомств. Программы оценивались комплексно в части территориального планирования, инфраструктуры и особенностей транспортной доступности, кадрового обеспечения... В целом региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения получили одобрение проектного комитета", - говорится в сообщении.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 12:38
Мурашко рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения
Программы будут утверждены высшими исполнительными органами государственной власти субъектов России 15 декабря, уточнили в пресс-службе.
В проектах региональных программ предварительно заявлено приобретение 19 080 единиц автотранспорта, 88 006 единиц медицинского оборудования, капитальный ремонт, реконструкции и строительства 10 784 объектов, отметили в пресс-службе.
"Реализация мероприятий программ позволит внести ощутимый вклад в обеспечение доступности и качества оказания первичной медико-санитарной помощи, чтобы граждане РФ, в том числе проживающие в самых отдаленных и труднодоступных уголках страны, получали весь спектр комплексных медицинских услуг", - подчеркнули в пресс-службе.
Медицинский работник в регистратуре - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 19:20Тверская область
В Верхневолжье стартует модернизация первичного звена здравоохранения
 
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