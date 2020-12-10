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В Госдуме выступили за запрет суррогатного материнства для иностранцев
В Госдуме выступили за запрет суррогатного материнства для иностранцев
В Госдуме разработают законопроект о запрете передачи детей от суррогатных матерей иностранным семьям, сообщил вице-спикер палаты Петр Толстой. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T15:55
2020-12-10T15:55
россия
суррогатное материнство
госдума рф
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В Госдуме разработают законопроект о запрете передачи детей от суррогатных матерей иностранным семьям, сообщил вице-спикер палаты Петр Толстой."Будем работать совместно с комитетом по безопасности и борьбе с коррупцией. Мы договорились, что в рабочей группе по защите семейных ценностей начнём работу по разработке соответствующих законодательных инициатив. Очень надеемся, что нас поддержат", - заявил он в ходе общения с подписчиками в прямом эфире в Instagram.По словам депутата, "рождение детей за деньги на продажу иностранцам - это абсолютно позорное для нашей страны явление и его надо запретить".
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россия, суррогатное материнство, госдума рф, общество, в мире

В Госдуме выступили за запрет суррогатного материнства для иностранцев

15:55 10.12.2020
 
© Depositphotos / stockassoБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Depositphotos / stockasso
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В Госдуме разработают законопроект о запрете передачи детей от суррогатных матерей иностранным семьям, сообщил вице-спикер палаты Петр Толстой.
"Будем работать совместно с комитетом по безопасности и борьбе с коррупцией. Мы договорились, что в рабочей группе по защите семейных ценностей начнём работу по разработке соответствующих законодательных инициатив. Очень надеемся, что нас поддержат", - заявил он в ходе общения с подписчиками в прямом эфире в Instagram.
По словам депутата, "рождение детей за деньги на продажу иностранцам - это абсолютно позорное для нашей страны явление и его надо запретить".

Нужно сделать все, чтобы все это было под четким, жестким контролем государства и никакой продажи детей за границу не было.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой в перерыве заседания зимней сессии ПАСЕ
Петр Толстой
вице-спикер Госдумы
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
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Толстой выступил против законопроекта об изъятии детей
 
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