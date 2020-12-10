https://ria.ru/20201210/zakonoproekt-1588613236.html

В Госдуме выступили за запрет суррогатного материнства для иностранцев

В Госдуме выступили за запрет суррогатного материнства для иностранцев

В Госдуме разработают законопроект о запрете передачи детей от суррогатных матерей иностранным семьям, сообщил вице-спикер палаты Петр Толстой. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T15:55

2020-12-10T15:55

2020-12-10T15:55

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суррогатное материнство

госдума рф

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В Госдуме разработают законопроект о запрете передачи детей от суррогатных матерей иностранным семьям, сообщил вице-спикер палаты Петр Толстой."Будем работать совместно с комитетом по безопасности и борьбе с коррупцией. Мы договорились, что в рабочей группе по защите семейных ценностей начнём работу по разработке соответствующих законодательных инициатив. Очень надеемся, что нас поддержат", - заявил он в ходе общения с подписчиками в прямом эфире в Instagram.По словам депутата, "рождение детей за деньги на продажу иностранцам - это абсолютно позорное для нашей страны явление и его надо запретить".

https://ria.ru/20201115/zakon-1584744387.html

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россия, суррогатное материнство, госдума рф, общество, в мире