Погладить хищника: необычная выставка открылась в Калуге
08:00 10.12.2020 (обновлено: 14:18 10.12.2020)
© предоставлено Государственным музейно-выставочным центром "РОСИЗО"Выставка для людей с ограниченными возможностями по зрению "Анималия II"
© предоставлено Государственным музейно-выставочным центром "РОСИЗО"
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Встретить в Калуге рысь, льва или верблюда теперь можно на "трогательной" выставке "Анималия II", в экспозицию которой вошли работы классиков анималистического жанра и скульптуры современных художников.
Выставка, подготовленная Государственным музейно-выставочным центром "РОСИЗО", рассчитана на людей с ограниченными возможностями по зрению, которые смогут трогать и гладить экспонаты, воспринимая и пропуская через себя форму, пластику, фактуру произведения.
© предоставлено Государственным музейно-выставочным центром "РОСИЗО"Скульптуры современных художников на выставке "Анималия II"
© предоставлено Государственным музейно-выставочным центром "РОСИЗО"
Скульптуры современных художников на выставке "Анималия II"
"Концепция выставки предлагает каждому посетителю во время посещения экспозиции перенестись в мир дикой природы, где на пути ему встретятся гагары, рыси, львицы, волки, верблюды, медведи и многие-многие другие представители царства зверей. Экспонаты выставки помещены на специальные подиумы, чтобы посетителям было удобнее "рассматривать их руками". Так что у каждого посетителя появится уникальная возможность приручить хищника", — рассказала куратор выставки, главный специалист отдела региональных выставок "РОСИЗО" Анна Степанова.
Для каждого объекта подготовлено текстовое сопровождение, выполненное шрифтом Брайля. Гостям предоставляются бесплатные открытки, которые они смогут отправить прямо с выставки.
© предоставлено Государственным музейно-выставочным центром "РОСИЗО"Посетители на выставке "Анималия II"
© предоставлено Государственным музейно-выставочным центром "РОСИЗО"
Посетители на выставке "Анималия II"
Выставочный проект, представленный "РОСИЗО", реализуется при поддержке Министерства культуры России. Это продолжение выставки "Анималия. Трогательная выставка", которая прошла в 2019 году в Калуге.