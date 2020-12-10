https://ria.ru/20201210/vystavka-1588354435.html

Погладить хищника: необычная выставка открылась в Калуге

Погладить хищника: необычная выставка открылась в Калуге

Встретить в Калуге рысь, льва или верблюда теперь можно на "трогательной" выставке "Анималия II", в экспозицию которой вошли работы классиков анималистического... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T08:00

2020-12-10T08:00

2020-12-10T14:18

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Встретить в Калуге рысь, льва или верблюда теперь можно на "трогательной" выставке "Анималия II", в экспозицию которой вошли работы классиков анималистического жанра и скульптуры современных художников. Выставка, подготовленная Государственным музейно-выставочным центром "РОСИЗО", рассчитана на людей с ограниченными возможностями по зрению, которые смогут трогать и гладить экспонаты, воспринимая и пропуская через себя форму, пластику, фактуру произведения."Концепция выставки предлагает каждому посетителю во время посещения экспозиции перенестись в мир дикой природы, где на пути ему встретятся гагары, рыси, львицы, волки, верблюды, медведи и многие-многие другие представители царства зверей. Экспонаты выставки помещены на специальные подиумы, чтобы посетителям было удобнее "рассматривать их руками". Так что у каждого посетителя появится уникальная возможность приручить хищника", — рассказала куратор выставки, главный специалист отдела региональных выставок "РОСИЗО" Анна Степанова. Для каждого объекта подготовлено текстовое сопровождение, выполненное шрифтом Брайля. Гостям предоставляются бесплатные открытки, которые они смогут отправить прямо с выставки.Выставочный проект, представленный "РОСИЗО", реализуется при поддержке Министерства культуры России. Это продолжение выставки "Анималия. Трогательная выставка", которая прошла в 2019 году в Калуге.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, росизо, калуга