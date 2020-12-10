https://ria.ru/20201210/vykhodnoy-1588549551.html
Саратовский губернатор рекомендовал сделать 31 декабря выходным днем
Саратовский губернатор рекомендовал сделать 31 декабря выходным днем
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в четверг подписал распоряжение, согласно которому работодателям в регионе рекомендовано организовать работу 26... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T10:36
2020-12-10T10:36
2020-12-10T10:36
новый год—2021
валерий радаев
саратовская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588032824_0:231:2979:1907_1920x0_80_0_0_9f381c0f8658159ecc768a4340ccaf88.jpg
САРАТОВ, 10 дек – РИА Новости. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в четверг подписал распоряжение, согласно которому работодателям в регионе рекомендовано организовать работу 26 декабря вместо 31 декабря, говорится в документе, опубликованном в Telegram-канале правительства региона."Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления Саратовской области, работодателям, осуществляющим деятельность на территории Саратовской области, организовать работу в выходной день – субботу, 26 декабря 2020 года, - в соответствующих органах местного самоуправления и организациях, предоставив день отдыха в четверг, 31 декабря 2020 года, с соблюдением требований, установленных Трудовым кодексом РФ", - говорится в документе.
https://ria.ru/20201209/podarki-1588450792.html
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588032824_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_a6f942fa8046aa63cd9cc834c61c2099.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий радаев, саратовская область, общество