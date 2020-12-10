https://ria.ru/20201210/vykhodnoy-1588549551.html

Саратовский губернатор рекомендовал сделать 31 декабря выходным днем

Саратовский губернатор рекомендовал сделать 31 декабря выходным днем

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в четверг подписал распоряжение, согласно которому работодателям в регионе рекомендовано организовать работу 26... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T10:36

2020-12-10T10:36

2020-12-10T10:36

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валерий радаев

саратовская область

общество

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САРАТОВ, 10 дек – РИА Новости. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в четверг подписал распоряжение, согласно которому работодателям в регионе рекомендовано организовать работу 26 декабря вместо 31 декабря, говорится в документе, опубликованном в Telegram-канале правительства региона."Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления Саратовской области, работодателям, осуществляющим деятельность на территории Саратовской области, организовать работу в выходной день – субботу, 26 декабря 2020 года, - в соответствующих органах местного самоуправления и организациях, предоставив день отдыха в четверг, 31 декабря 2020 года, с соблюдением требований, установленных Трудовым кодексом РФ", - говорится в документе.

https://ria.ru/20201209/podarki-1588450792.html

саратовская область

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валерий радаев, саратовская область, общество