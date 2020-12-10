Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201210/vykhodnoy-1588536264.html
В Ульяновской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих
В Ульяновской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов призвал работодателей региона сделать 31 декабря выходным, а также объявил этот день нерабочим для госслужащих. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T08:34
2020-12-10T08:43
новый год
ульяновская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588031852_0:283:3072:2011_1920x0_80_0_0_575eb26f6f4d9fdb17dd4faeea93895a.jpg
САМАРА, 10 дек – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов призвал работодателей региона сделать 31 декабря выходным, а также объявил этот день нерабочим для госслужащих."Призываю всех работодателей сделать 31 декабря выходным днем. Со своей стороны, как работодатель, подписал распоряжение о переносе рабочего дня на 26 декабря с установлением выходного 31 декабря", - написал Морозов на своей странице в соцсети Instagram.Глава региона отметил, что почти все жители хотят, чтобы 31 декабря стал выходным."Я полностью поддерживаю людей. Последний день уходящего года хочется провести в домашних приятных хлопотах и быть рядом с родными", - отметил Морозов.Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Однако правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года. Субъекты РФ и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря. Ряд регионов уже объявили 31 декабря нерабочим.
https://radiosputnik.ria.ru/20201209/zdorove-1588327392.html
ульяновская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588031852_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_df634b9439a0a53d31e9c90be26d18dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новый год, ульяновская область, общество

В Ульяновской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих

08:34 10.12.2020 (обновлено: 08:43 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНовогодняя иллюминация на набережной Тараса Шевченко в Москве
Новогодняя иллюминация на набережной Тараса Шевченко в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САМАРА, 10 дек – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов призвал работодателей региона сделать 31 декабря выходным, а также объявил этот день нерабочим для госслужащих.
"Призываю всех работодателей сделать 31 декабря выходным днем. Со своей стороны, как работодатель, подписал распоряжение о переносе рабочего дня на 26 декабря с установлением выходного 31 декабря", - написал Морозов на своей странице в соцсети Instagram.
Глава региона отметил, что почти все жители хотят, чтобы 31 декабря стал выходным.
"Я полностью поддерживаю людей. Последний день уходящего года хочется провести в домашних приятных хлопотах и быть рядом с родными", - отметил Морозов.
Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Однако правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года. Субъекты РФ и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря. Ряд регионов уже объявили 31 декабря нерабочим.
Посетители главного универсального магазина (ГУМ) в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 07:31
Россиянам привели сценарии развития ситуации с COVID после Нового года
 
Новый годУльяновская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:29Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем с армянским народом
17:24В Госдуме считают, что Путину зададут вопрос о дистанционном образовании
17:21Жириновский заявил, что критика дистанционки отдает Средневековьем
17:18Американская Moderna начала испытания вакцины от COVID-19 на подростках
17:16МИД ответил на сообщения о наличии в России микроволнового оружия
17:13МИД прокомментировал ситуацию со стрингерами Sputnik и Baltnews в Латвии
17:04Минкультуры рассказало о потерях российской киноотрасли из-за пандемии
17:02США выбрали политику нагнетания конфронтации, заявил Лавров
16:57Мэр Сочи Копайгородский вновь возглавил город, победив в конкурсе
16:56Жительнице Саратова предъявили обвинение в убийстве знакомой и ее дочери
16:55Журнал Time обнародовал шорт-лист претендентов на звание "Человек года"
16:54Парламент Киргизии одобрил проект о референдуме по изменению Конституции
16:49На севере Москвы ограничат движение из-за закрытия участка БКЛ метро
16:48Гинцбург рассказал, кому противопоказана вакцина Pfizer
16:48Гинцбург рассказал об особенностях вакцинирования аллергиков от COVID-19
16:46Британская газета сообщила об угрозе войны между США и Китаем
16:43Додон поздравил Санду с победой на выборах президента
16:43В Литве раскритиковали призыв Тихановской к санкциям против Белоруссии
16:43Башкирия готова принять туристов в новогодние праздники
16:42"Единую Россию" поддерживают 32 процента россиян, показали данные ВЦИОМ
Лента новостейМолния