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В Ульяновской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих
В Ульяновской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов призвал работодателей региона сделать 31 декабря выходным, а также объявил этот день нерабочим для госслужащих. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T08:34
2020-12-10T08:34
2020-12-10T08:43
новый год
ульяновская область
общество
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САМАРА, 10 дек – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов призвал работодателей региона сделать 31 декабря выходным, а также объявил этот день нерабочим для госслужащих."Призываю всех работодателей сделать 31 декабря выходным днем. Со своей стороны, как работодатель, подписал распоряжение о переносе рабочего дня на 26 декабря с установлением выходного 31 декабря", - написал Морозов на своей странице в соцсети Instagram.Глава региона отметил, что почти все жители хотят, чтобы 31 декабря стал выходным."Я полностью поддерживаю людей. Последний день уходящего года хочется провести в домашних приятных хлопотах и быть рядом с родными", - отметил Морозов.Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Однако правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года. Субъекты РФ и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря. Ряд регионов уже объявили 31 декабря нерабочим.
https://radiosputnik.ria.ru/20201209/zdorove-1588327392.html
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РИА Новости
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новый год, ульяновская область, общество
САМАРА, 10 дек – РИА Новости.
Губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов призвал работодателей региона сделать 31 декабря выходным, а также объявил этот день нерабочим для госслужащих.
"Призываю всех работодателей сделать 31 декабря выходным днем. Со своей стороны, как работодатель, подписал распоряжение о переносе рабочего дня на 26 декабря с установлением выходного 31 декабря", - написал Морозов на своей странице в соцсети Instagram
.
Глава региона отметил, что почти все жители хотят, чтобы 31 декабря стал выходным.
"Я полностью поддерживаю людей. Последний день уходящего года хочется провести в домашних приятных хлопотах и быть рядом с родными", - отметил Морозов.
Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Однако правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года. Субъекты РФ и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря. Ряд регионов уже объявили 31 декабря нерабочим.