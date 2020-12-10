https://ria.ru/20201210/voyno_yasenetskiy-1588552327.html
РПЦ восстановит историческую больницу, где трудился врач-святой
РПЦ восстановит историческую больницу, где трудился врач-святой
Столичная церковная Больница Святителя Алексия откроет филиал в здании бывшей земской уездная больницы, где в 1910-1917 годах трудился главврачом святитель Лука РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T10:53
2020-12-10T10:53
2020-12-10T10:53
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
ярославская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580461931_0:74:3253:1904_1920x0_80_0_0_f62d9a7fa741daa45953f6139d71d4de.jpg
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Столичная церковная Больница Святителя Алексия откроет филиал в здании бывшей земской уездная больницы, где в 1910-1917 годах трудился главврачом святитель Лука (Войно-Ясенецкий), говорится в сообщении пресс-службы больницы."Восьмого декабря Больница Святителя Алексия и Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области подписали договор о долгосрочном безвозмездном пользовании комплексом зданий в Переславле-Залесском. В 2021 году Больница Святителя Алексия планирует открыть здесь филиал паллиативной помощи, а также консультационно-диагностический центр, многопрофильный дневной стационар с хирургическим отделением и учебный центр по подготовке младших медицинских сестер. Это совместный проект с Феодоровским женским монастырем", - говорится в сообщении.Отмечается, что в этом комплексе зданий располагалась бывшая земская уездная больница, где в 1910-1917 годах трудился хирургом и главврачом святитель Лука (Войно-Ясенецкий).Это станет вторым филиалом Больницы Святителя Алексия. Ранее в декабре в городе Шуя Ивановской области при участии больницы открыли первое в районе отделение паллиативной помощи. 20 человек могут одновременно получить там медицинскую, психологическую и духовную помощь.Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий, 1877-1961) - хирург, ученый, автор трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, доктор медицинских наук, профессор. Духовный писатель, доктор богословия. Стал жертвой репрессий и провел в ссылке в общей сложности 11 лет. Был реабилитирован. В августе 2000 года причислен к лику святых Русской православной церкви.Центральная клиническая больница святителя Алексия - крупнейшее медучреждение Русской православной церкви, отмечают в пресс-службе организации. В больнице, рассчитанной на 280 мест, бесплатно лечат людей из всех регионов России вне зависимости от их вероисповедания.
https://ria.ru/20190822/1557781017.html
ярославская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580461931_522:0:3253:2048_1920x0_80_0_0_dd2c94b9bb9ece0f1400d1df9212a6c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, ярославская область
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Столичная церковная Больница Святителя Алексия откроет филиал в здании бывшей земской уездная больницы, где в 1910-1917 годах трудился главврачом святитель Лука (Войно-Ясенецкий), говорится в сообщении пресс-службы больницы.
"Восьмого декабря Больница Святителя Алексия и Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области подписали договор о долгосрочном безвозмездном пользовании комплексом зданий в Переславле-Залесском. В 2021 году Больница Святителя Алексия планирует открыть здесь филиал паллиативной помощи, а также консультационно-диагностический центр, многопрофильный дневной стационар с хирургическим отделением и учебный центр по подготовке младших медицинских сестер. Это совместный проект с Феодоровским женским монастырем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом комплексе зданий располагалась бывшая земская уездная больница, где в 1910-1917 годах трудился хирургом и главврачом святитель Лука (Войно-Ясенецкий).
Это станет вторым филиалом Больницы Святителя Алексия. Ранее в декабре в городе Шуя Ивановской области при участии больницы открыли первое в районе отделение паллиативной помощи. 20 человек могут одновременно получить там медицинскую, психологическую и духовную помощь.
Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий, 1877-1961) - хирург, ученый, автор трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, доктор медицинских наук, профессор. Духовный писатель, доктор богословия. Стал жертвой репрессий и провел в ссылке в общей сложности 11 лет. Был реабилитирован. В августе 2000 года причислен к лику святых Русской православной церкви.
Центральная клиническая больница святителя Алексия - крупнейшее медучреждение Русской православной церкви, отмечают в пресс-службе организации. В больнице, рассчитанной на 280 мест, бесплатно лечат людей из всех регионов России вне зависимости от их вероисповедания.