https://ria.ru/20201210/voyno_yasenetskiy-1588552327.html

РПЦ восстановит историческую больницу, где трудился врач-святой

РПЦ восстановит историческую больницу, где трудился врач-святой

Столичная церковная Больница Святителя Алексия откроет филиал в здании бывшей земской уездная больницы, где в 1910-1917 годах трудился главврачом святитель Лука РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T10:53

2020-12-10T10:53

2020-12-10T10:53

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

ярославская область

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Столичная церковная Больница Святителя Алексия откроет филиал в здании бывшей земской уездная больницы, где в 1910-1917 годах трудился главврачом святитель Лука (Войно-Ясенецкий), говорится в сообщении пресс-службы больницы."Восьмого декабря Больница Святителя Алексия и Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области подписали договор о долгосрочном безвозмездном пользовании комплексом зданий в Переславле-Залесском. В 2021 году Больница Святителя Алексия планирует открыть здесь филиал паллиативной помощи, а также консультационно-диагностический центр, многопрофильный дневной стационар с хирургическим отделением и учебный центр по подготовке младших медицинских сестер. Это совместный проект с Феодоровским женским монастырем", - говорится в сообщении.Отмечается, что в этом комплексе зданий располагалась бывшая земская уездная больница, где в 1910-1917 годах трудился хирургом и главврачом святитель Лука (Войно-Ясенецкий).Это станет вторым филиалом Больницы Святителя Алексия. Ранее в декабре в городе Шуя Ивановской области при участии больницы открыли первое в районе отделение паллиативной помощи. 20 человек могут одновременно получить там медицинскую, психологическую и духовную помощь.Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий, 1877-1961) - хирург, ученый, автор трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, доктор медицинских наук, профессор. Духовный писатель, доктор богословия. Стал жертвой репрессий и провел в ссылке в общей сложности 11 лет. Был реабилитирован. В августе 2000 года причислен к лику святых Русской православной церкви.Центральная клиническая больница святителя Алексия - крупнейшее медучреждение Русской православной церкви, отмечают в пресс-службе организации. В больнице, рассчитанной на 280 мест, бесплатно лечат людей из всех регионов России вне зависимости от их вероисповедания.

https://ria.ru/20190822/1557781017.html

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новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, ярославская область