https://ria.ru/20201210/vorony-1588642844.html

Ученые количественно оценили умственные способности ворон

Ученые количественно оценили умственные способности ворон

Немецкие биологи обнаружили, что когнитивные способности воронов не уступают человекообразным обезьянам, а понимание физического мира у этих птиц складывается... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T19:00

2020-12-10T19:00

2020-12-11T00:08

риа наука

нейробиология

биология

германия

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Немецкие биологи обнаружили, что когнитивные способности воронов не уступают человекообразным обезьянам, а понимание физического мира у этих птиц складывается очень рано — уже к четвертому месяцу жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.Вороны считаются одними из самых умных живых существ. Несмотря на большое количество исследований, посвященных поведению этих удивительных птиц, до сих пор ни разу не проводилась систематическая и количественная оценка их когнитивных показателей в сравнении с другими представителями животного мира.Немецкие ученые под руководством Симоне Пика (Simone Pika) из Института когнитивных наук Оснабрюкского университета решили сравнить уровень интеллекта воронов с человекообразными обезьянами, используя для этого серию когнитивных тестов для приматов.Для этого они взяли восемь воронов, выращенных в Институте орнитологии Макса Планка возрастом 4, 8, 12 и 16 месяцев.Тесты включали анализ пространственной памяти, понимания постоянства объекта (того, что объект все еще существует, когда находится вне поля зрения), понимания относительных количеств, чисел и сложения, а также способности общаться с другими воронами и учиться у человека-экспериментатора.Полученные результаты авторы сравнили с таковыми у двух видов человекообразных обезьян — 106 шимпанзе и 32 орангутангов, которые выполняли аналогичные задачи в предыдущем исследовании.Все вороны, независимо от возраста, демонстрировали одинаковые результаты. Отсюда ученые делают вывод, что скорость, с которой развиваются когнитивные навыки воронов, относительно высока, и интеллект птиц к четырем месяцам уже полностью сформирован. В этом возрасте вороны становятся более независимыми от своих родителей и начинают открывать для себя экологическую и социальную среду обитания.Исследователи обнаружили, что за исключением пространственной памяти, когнитивные способности у четырехмесячных воронов были очень похожи на таковые у взрослых человекообразных обезьян. Они примерно так же, как приматы, могли оценивать окружающий физический мир и общаться между собой.Из тестовых задач вороны лучше всего справлялись с задачами на сложение и понимание относительных чисел, и хуже всего — с задачами, проверяющими пространственную память. На том же уровне, что и у человекообразных обезьян, у них развиты навыки сложного коллективного общения.Авторы предполагают, что вороны развили эти навыки в ответ на жизнь в постоянно меняющейся среде, где выживание и воспроизводство зависят от сотрудничества и союзов между отельными особями.Исследователи отмечают, что их результаты подтверждают общие оценки высокого интеллекта воронов и предположения о том, что отсутствие специфической кортикальной архитектуры у птиц не препятствует развитию когнитивных навыков. Ученые планируют в своих будущих исследованиях больше внимания уделить связи между онтогенезом и когнитивными показателями.

https://ria.ru/20201022/mozg-1581057464.html

https://ria.ru/20201028/pterozavry-1581977638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нейробиология, биология, германия