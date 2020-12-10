https://ria.ru/20201210/vaktsinatsiya-1588672946.html

В Подмосковье работают более 90 пунктов вакцинации от COVID-19

В Подмосковье работают более 90 пунктов вакцинации от COVID-19

В Подмосковье развернуто более 90 пунктов вакцинации от COVID-19, сообщил губернатор области Андрей Воробьев, проверивший работу прививочного пункта в... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T20:03

2020-12-10T20:03

2020-12-10T20:03

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

подольск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588671027_0:49:1891:1112_1920x0_80_0_0_2e2e0a9ac960a88f4c9f6f10b44e7c11.jpg

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В Подмосковье развернуто более 90 пунктов вакцинации от COVID-19, сообщил губернатор области Андрей Воробьев, проверивший работу прививочного пункта в поликлинике микрорайона Кузнечики в городском округе Подольск."Я очень надеюсь, что сейчас вакцину начнем получать более активно. Мы развернули более 90 пунктов вакцинации в Подмосковье. Работаем над тем, чтобы еще не переболевшие, особенно врачи, были защищены", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба облправительства.В поликлинике вакцинируют всех желающих. Обязательные условия – предварительный осмотр терапевта, отрицательный анализ на антитела, отсутствие острой стадии заболевания. С начала вакцинации только в Подольске прививку от COVID-19 сделали 365 человек, всего в области – более 6,5 тысяч, половина из них – медработники. В первую очередь прививки делают медикам, педагогам и сотрудникам МФЦ, а также желающим из группы риска, отметили в пресс-службе.Подольск включился в борьбу с COVID-19 еще в феврале. Более 200 медиков Подольской ГКБ и Климовской горбольницы № 2 лечат пациентов с коронавирусом, за время пандемии спасено более 2 тысяч человек. Глава региона в четверг вручил отличившимся врачам госнаграды - орден Пирогова.

https://ria.ru/20201209/donor-1588434807.html

московская область (подмосковье)

подольск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье), подольск