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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201210/vaktsinatsiya-1588672946.html
В Подмосковье работают более 90 пунктов вакцинации от COVID-19
В Подмосковье работают более 90 пунктов вакцинации от COVID-19
В Подмосковье развернуто более 90 пунктов вакцинации от COVID-19, сообщил губернатор области Андрей Воробьев, проверивший работу прививочного пункта в... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T20:03
2020-12-10T20:03
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
подольск
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В Подмосковье развернуто более 90 пунктов вакцинации от COVID-19, сообщил губернатор области Андрей Воробьев, проверивший работу прививочного пункта в поликлинике микрорайона Кузнечики в городском округе Подольск."Я очень надеюсь, что сейчас вакцину начнем получать более активно. Мы развернули более 90 пунктов вакцинации в Подмосковье. Работаем над тем, чтобы еще не переболевшие, особенно врачи, были защищены", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба облправительства.В поликлинике вакцинируют всех желающих. Обязательные условия – предварительный осмотр терапевта, отрицательный анализ на антитела, отсутствие острой стадии заболевания. С начала вакцинации только в Подольске прививку от COVID-19 сделали 365 человек, всего в области – более 6,5 тысяч, половина из них – медработники. В первую очередь прививки делают медикам, педагогам и сотрудникам МФЦ, а также желающим из группы риска, отметили в пресс-службе.Подольск включился в борьбу с COVID-19 еще в феврале. Более 200 медиков Подольской ГКБ и Климовской горбольницы № 2 лечат пациентов с коронавирусом, за время пандемии спасено более 2 тысяч человек. Глава региона в четверг вручил отличившимся врачам госнаграды - орден Пирогова.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), подольск

В Подмосковье работают более 90 пунктов вакцинации от COVID-19

20:03 10.12.2020
 
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиВ Подмосковье работают более 90 пунктов вакцинации от COVID-19
В Подмосковье работают более 90 пунктов вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В Подмосковье развернуто более 90 пунктов вакцинации от COVID-19, сообщил губернатор области Андрей Воробьев, проверивший работу прививочного пункта в поликлинике микрорайона Кузнечики в городском округе Подольск.
"Я очень надеюсь, что сейчас вакцину начнем получать более активно. Мы развернули более 90 пунктов вакцинации в Подмосковье. Работаем над тем, чтобы еще не переболевшие, особенно врачи, были защищены", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба облправительства.
В поликлинике вакцинируют всех желающих. Обязательные условия – предварительный осмотр терапевта, отрицательный анализ на антитела, отсутствие острой стадии заболевания. С начала вакцинации только в Подольске прививку от COVID-19 сделали 365 человек, всего в области – более 6,5 тысяч, половина из них – медработники. В первую очередь прививки делают медикам, педагогам и сотрудникам МФЦ, а также желающим из группы риска, отметили в пресс-службе.
Подольск включился в борьбу с COVID-19 еще в феврале. Более 200 медиков Подольской ГКБ и Климовской горбольницы № 2 лечат пациентов с коронавирусом, за время пандемии спасено более 2 тысяч человек. Глава региона в четверг вручил отличившимся врачам госнаграды - орден Пирогова.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Подольск
 
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