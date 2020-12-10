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Собянин рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в Москве
Собянин рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в Москве
Около 20 тысяч человек в Москве записались на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, больше 6 тысяч человек уже привились, заявил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T18:07
2020-12-10T18:07
2020-12-10T18:19
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сергей собянин
москва
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Около 20 тысяч человек в Москве записались на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, больше 6 тысяч человек уже привились, заявил мэр Сергей Собянин."Мы первыми сделали открытую электронную систему записи для групп риска. За этот период времени записалось около 20 тысяч человек, и больше 6 тысяч привились. Вся система работает хорошо, начиная от крупных холодильных установок, где хранятся больше партии, и заканчивая перевозкой этой вакцины, хранение в прививочных центрах, работа самого персонала, система записи, которую мы буквально за несколько дней расширили", - рассказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество