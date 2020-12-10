Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201210/vaktsinatsiya-1588647553.html
Собянин рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в Москве
Собянин рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в Москве
Около 20 тысяч человек в Москве записались на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, больше 6 тысяч человек уже привились, заявил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T18:07
2020-12-10T18:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587792657_0:295:3000:1983_1920x0_80_0_0_47d607542cbda09c31ee9e3dff00ffaf.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Около 20 тысяч человек в Москве записались на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, больше 6 тысяч человек уже привились, заявил мэр Сергей Собянин."Мы первыми сделали открытую электронную систему записи для групп риска. За этот период времени записалось около 20 тысяч человек, и больше 6 тысяч привились. Вся система работает хорошо, начиная от крупных холодильных установок, где хранятся больше партии, и заканчивая перевозкой этой вакцины, хранение в прививочных центрах, работа самого персонала, система записи, которую мы буквально за несколько дней расширили", - рассказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587792657_84:0:2751:2000_1920x0_80_0_0_431de30ff9dbb165ff75e0320e651399.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Собянин рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в Москве

18:07 10.12.2020 (обновлено: 18:19 10.12.2020)
 
© АГН "Москва" / Сергей КиселевСтарт масштабной вакцинации от COVID-19 в московских поликлиниках
Старт масштабной вакцинации от COVID-19 в московских поликлиниках - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Около 20 тысяч человек в Москве записались на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, больше 6 тысяч человек уже привились, заявил мэр Сергей Собянин.
"Мы первыми сделали открытую электронную систему записи для групп риска. За этот период времени записалось около 20 тысяч человек, и больше 6 тысяч привились. Вся система работает хорошо, начиная от крупных холодильных установок, где хранятся больше партии, и заканчивая перевозкой этой вакцины, хранение в прививочных центрах, работа самого персонала, система записи, которую мы буквально за несколько дней расширили", - рассказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:46Умерла британская актриса Барбара Виндзор
08:38Названы самые опасные распространители коронавируса
08:23В Минобороны рассказали о ходе вакцинации военнослужащих
08:23В Минобороны рассказали об "информационном саботаже" вакцины "Спутник V"
08:17Более десяти тысяч военнослужащих вакцинировали от коронавируса
08:16Среди военнослужащих нет отказавшихся от вакцинации "Спутником V"
08:14Трутнев считает, что отношение Путина к проекту моста на Сахалин меняется
08:12Трутнев проверит ситуацию с трудоустройством работников "Роснефти"
08:08Трутнев пообещал проверить цены на продукты на Дальнем Востоке
07:57Опубликованы уникальные документы об утраченных московских церквях
07:56Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
07:48В Якутию пришли пятидесятиградусные морозы
07:42Осужденного экс-мэра Петропавловска-Камчатского исключат из ЕР
07:22Джо Байден и Камала Харрис стали "Человеком года" по версии Time
07:10Кузнецова рассказала о планах по возвращению детей из Турции и Пакистана
07:02Зюганов готовит сборник анекдотов "Коронавирус" к Новому году
07:00Создатели "Черной пантеры — 2" не будут искать замену Чедвику Боузману
06:57Большой театр представил премьеру оперы "Искатели жемчуга"
06:28Врачи объяснили, почему не стоит носить маску на улице в мороз
06:26Освобожденные в Ливии россияне Шугалей и Суэйфан находятся в России
Лента новостейМолния