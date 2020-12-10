https://ria.ru/20201210/vaktsinatsiya-1588647553.html

Собянин рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в Москве

Собянин рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в Москве

Около 20 тысяч человек в Москве записались на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, больше 6 тысяч человек уже привились, заявил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T18:07

2020-12-10T18:07

2020-12-10T18:19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587792657_0:295:3000:1983_1920x0_80_0_0_47d607542cbda09c31ee9e3dff00ffaf.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Около 20 тысяч человек в Москве записались на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, больше 6 тысяч человек уже привились, заявил мэр Сергей Собянин."Мы первыми сделали открытую электронную систему записи для групп риска. За этот период времени записалось около 20 тысяч человек, и больше 6 тысяч привились. Вся система работает хорошо, начиная от крупных холодильных установок, где хранятся больше партии, и заканчивая перевозкой этой вакцины, хранение в прививочных центрах, работа самого персонала, система записи, которую мы буквально за несколько дней расширили", - рассказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество