https://ria.ru/20201210/vaktsinatsiya-1588624796.html

В Госдуме напомнили россиянам о добровольном характере вакцинации

В Госдуме напомнили россиянам о добровольном характере вакцинации

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что решение о вакцинации каждый человек принимает добровольно и самостоятельно, исходя из состояния своего здоровья. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T16:34

2020-12-10T16:34

2020-12-10T16:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

петр толстой

здоровье - общество

госдума рф

общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что решение о вакцинации каждый человек принимает добровольно и самостоятельно, исходя из состояния своего здоровья."Мы в XXI веке живем, в Российской Федерации. Никаких прививок без вашего согласия быть не может, это ваше здоровье, ваше решение", - сказал депутат в ходе видеообщения с избирателями в своем Instagram.Он также отметил, что все высказывания руководителей, тех, кто может угрожать сотрудникам, что не допустит их до работы без вакцинации, незаконны.Толстой предложил гражданам, которые уже пострадали от подобного давления начальства, "фиксировать такого рода угрозы". "Не нужно этому поддаваться", - сказал депутат.При этом Толстой рекомендовал поговорить на тему вакцинации с теми, кому граждане доверяют.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201210/vaktsinatsiya-1588606003.html

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