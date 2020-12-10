https://ria.ru/20201210/vaktsinatsiya-1588617759.html

Вакцинация нижегородских медработников от COVID-19 стартует 11 декабря

Вакцинация нижегородских медработников от COVID-19 стартует 11 декабря

Вакцинация медицинских работников от коронавируса в Нижегородской области стартует 11 декабря, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T16:07

2020-12-10T16:07

2020-12-10T16:07

нижегородская область

коронавирус covid-19

глеб никитин

здоровье - общество

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек — РИА Новости. Вакцинация медицинских работников от коронавируса в Нижегородской области стартует 11 декабря, сообщил глава региона Глеб Никитин.Первая крупная партия вакцины поступила в регион в четверг."Мы выполнили поручение председателя правительства России Михаила Мишустина по созданию необходимой инфраструктуры для вакцинации, включая логистические цепочки. В рамках соглашения с федеральным Минздравом в Нижегородскую область поступит 2 772 дозы вакцины. Отработан вопрос обеспечения условий хранения и транспортировки. Есть необходимое оборудование, включая морозильники и авторефрижераторы", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.По его словам, определены девять якорных медицинских организаций, проводящих вакцинацию, и дополнительно подготовлены еще 23 медицинские организации. Вакцинация будет проводиться в городских клинических больницах №№7, 12, 28, 34, 40, Борской и Павловской ЦРБ, а также в поликлиниках №4 и №7 Нижнего Новгорода. Главным врачам медицинских организаций поручено обеспечить прием и строгое соблюдение условий хранения вакцины при температуре -18 градусов."На текущий момент на территории региона для проведения вакцинации обучено почти 3 тысячи медицинских работников, к том числе 625 врачей. Именно медработники первыми получат вакцину. Делается это, конечно же, в добровольном порядке. Напомню, что президент России Владимир Путин обозначил приоритеты по вакцинации. Первыми ее имеют право пройти медработники, учителя и социальные работники. Мы в этот перечень добавили еще волонтеров. По мере поступления новых партий будут охватываться все новые группы населения", - добавил губернатор Нижегородской области.Данные о проведенной вакцинации внесут в регистр вакцинированных против COVID-19.Отмечается, что в начале ноября в регион поступили 242 вакцины от коронавируса, их получили медики.Всего в Нижегородской области зафиксировано 59 336 случаев заражения коронавирусом, 52 966 человек выздоровели, 1320 пациентов с COVID-19 скончались.

https://ria.ru/20201210/dorogi-1588600955.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, глеб никитин, здоровье - общество, нижегородская область