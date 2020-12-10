https://ria.ru/20201210/vaktsinatsiya-1588606537.html
Голикова призвала не останавливать вакцинацию в январские праздничные дни
Голикова призвала не останавливать вакцинацию в январские праздничные дни
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова обратила внимание на организацию вакцинации от коронавируса так, чтобы она не останавливалась в январские праздники, сообщили... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T15:10
2020-12-10T15:10
2020-12-10T15:36
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова обратила внимание на организацию вакцинации от коронавируса так, чтобы она не останавливалась в январские праздники, сообщили журналистам в ее секретариате.Согласно сообщению, Голикова провела заседание проектного комитета нацпроекта "Здравоохранение"."Татьяна Голикова также отметила, что в связи с тем, что вакцина является двухэтапной, регионам следует обратить особое внимание на планирование вакцинации, чтобы на период январских праздников ее проведение не приостанавливалось", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201210/immunitet-1588604464.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, татьяна голикова, общество