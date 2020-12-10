https://ria.ru/20201210/vaktsinatsiya-1588590055.html

Лукашевич призвал к сотрудничеству в вопросах вакцинации от COVID-19

Лукашевич призвал к сотрудничеству в вопросах вакцинации от COVID-19

Сотрудничество в вопросах вакцинации от COVID-19 должно стать приоритетом и рассматриваться в контексте обеспечения права на жизнь, заявил в четверг постпред... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T13:48

2020-12-10T13:48

2020-12-10T13:48

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

мария пейчинович-бурич

коронавирусы

обсе

александр лукашевич

совет европы

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ВЕНА, 10 дек - РИА Новости. Сотрудничество в вопросах вакцинации от COVID-19 должно стать приоритетом и рассматриваться в контексте обеспечения права на жизнь, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.Выступая на онлайн-заседании постоянного совета ОБСЕ, Лукашевич подчеркнул, что 2020 год стал для всех поворотным."Пандемия вывела на передний план необходимость соблюдения социальных и экономических прав граждан, высветила безальтернативность многостороннего взаимодействия по широкому кругу направлений, в том числе в здравоохранении, образовательной и научной сферах. Сотрудничество в вопросах вакцинации должно стать приоритетом - рассматриваться в контексте обеспечения права на жизнь", - заявил Лукашевич в ответ на выступление генсека Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.Он подчеркнул, что востребована более сосредоточенная деятельность с опорой на разработанные в рамках Совета Европы международно-правовые инструменты - Конвенцию Медикрим, Европейскую социальную хартию и Европейскую фармакопею."Не последнюю роль в стабилизации ситуации в условиях "коронакризиса" могут также сыграть новые технологии. Отмечаем важность взаимодействия в рамках Совета Европы в сфере искусственного интеллекта, поиске ответов на комплекс возникающих в этой связи сложнейших этических вопросов", - добавил постпред.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201210/vaktsina-1588558896.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, мария пейчинович-бурич, коронавирусы, обсе, александр лукашевич, совет европы, в мире