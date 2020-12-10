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https://ria.ru/20201210/vaktsinatsiya-1588541990.html
Москвичи могут записаться на прививку от COVID-19 через приложения
Москвичи могут записаться на прививку от COVID-19 через приложения
Москвичи из групп риска могут записаться на вакцинацию против COVID-19 не только на портале mos.ru, но и в городских мобильных приложениях и инфоматах,... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T09:40
2020-12-10T09:40
распространение нового коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Москвичи из групп риска могут записаться на вакцинацию против COVID-19 не только на портале mos.ru, но и в городских мобильных приложениях и инфоматах, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы."Москвичам стало проще записаться на вакцинацию против коронавируса. Горожане из групп риска могут сделать это одним из нескольких способов: на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "ЕМИАС.ИНФО", через информационные киоски в поликлиниках или по телефону", - говорится в сообщении.Как уточнили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, на данный момент вакцинация доступна для всех работников медицинских и образовательных организаций вне зависимости от формы собственности, а также для работников городских социальных служб.В Москве открыто 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и документ, подтверждающий факт работы в соответствующей отрасли или организации. Для этого подойдет справка с места работы. Город оставляет за собой право проверить факт достоверности предоставленных сведений.Сделать прививку могут люди в возрасте от 18 до 60 лет с прикреплением к городской поликлинике или полисом ОМС. Вакцинируемые не должны иметь некоторых хронических заболеваний и не должны болеть ОРВИ во время и за две недели до процедуры. С момента последней прививки, например, от гриппа, должно пройти не менее 30 дней.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество

Москвичи могут записаться на прививку от COVID-19 через приложения

09:40 10.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра собирается ввести вакцину "Гам-КОВИД-Вак" медработнику в прививочном кабинете городской клинической поликлиники №2 в Новосибирске
Медицинская сестра собирается ввести вакцину Гам-КОВИД-Вак медработнику в прививочном кабинете городской клинической поликлиники №2 в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Москвичи из групп риска могут записаться на вакцинацию против COVID-19 не только на портале mos.ru, но и в городских мобильных приложениях и инфоматах, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Москвичам стало проще записаться на вакцинацию против коронавируса. Горожане из групп риска могут сделать это одним из нескольких способов: на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "ЕМИАС.ИНФО", через информационные киоски в поликлиниках или по телефону", - говорится в сообщении.
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Как уточнили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, на данный момент вакцинация доступна для всех работников медицинских и образовательных организаций вне зависимости от формы собственности, а также для работников городских социальных служб.
В Москве открыто 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и документ, подтверждающий факт работы в соответствующей отрасли или организации. Для этого подойдет справка с места работы. Город оставляет за собой право проверить факт достоверности предоставленных сведений.
Сделать прививку могут люди в возрасте от 18 до 60 лет с прикреплением к городской поликлинике или полисом ОМС. Вакцинируемые не должны иметь некоторых хронических заболеваний и не должны болеть ОРВИ во время и за две недели до процедуры. С момента последней прививки, например, от гриппа, должно пройти не менее 30 дней.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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