https://ria.ru/20201210/vaktsina-1588645634.html

Опубликован отчет по результатам испытаний вакцины Pfizer и BioNTech

Опубликован отчет по результатам испытаний вакцины Pfizer и BioNTech

Полный отчет с результатами клинических испытаний вакцины от коронавируса фармацевтических компаний BioNTech и Pfizer был в четверг опубликован в журнале New... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T18:01

2020-12-10T18:01

2020-12-10T18:01

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дональд трамп

здоровье - общество

pfizer, inc.

сша

в мире

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Полный отчет с результатами клинических испытаний вакцины от коронавируса фармацевтических компаний BioNTech и Pfizer был в четверг опубликован в журнале New England Journal of Medicine.Сообщается, что вакцина BNT162b2 работала на одинаково высоком уровне независимо от "возраста, пола, расы, этнической принадлежности, индекса массы тела и наличия сопутствующих заболеваний". Отмечается, что эффективность вакцины среди участников с гипертонией анализировалась отдельно, однако результаты также оказались успешными в 95% случаев.Ранее во вторник управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США подтвердило эффективность вакцины BioNTech/Pfizer. После этого президент США Дональд Трамп выразил надежду, что вакцина Pfizer будет одобрена медицинским регулятором FDA в течение нескольких дней для использования в США.Немецкая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer в ноябре сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний собственной вакцины - она показала эффективность порядка 95% в предотвращении заражения COVID-19. Британия стала первой страной, сертифицировавшей вакцину от Pfizer и BioNTech.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201210/vaktsina-1588628456.html

https://ria.ru/20201207/farmkompanii-1587974666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дональд трамп, здоровье - общество, pfizer, inc., сша, в мире