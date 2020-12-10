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https://ria.ru/20201210/vaktsina-1588645634.html
Опубликован отчет по результатам испытаний вакцины Pfizer и BioNTech
Опубликован отчет по результатам испытаний вакцины Pfizer и BioNTech
Полный отчет с результатами клинических испытаний вакцины от коронавируса фармацевтических компаний BioNTech и Pfizer был в четверг опубликован в журнале New... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T18:01
2020-12-10T18:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
здоровье - общество
pfizer, inc.
сша
в мире
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Полный отчет с результатами клинических испытаний вакцины от коронавируса фармацевтических компаний BioNTech и Pfizer был в четверг опубликован в журнале New England Journal of Medicine.Сообщается, что вакцина BNT162b2 работала на одинаково высоком уровне независимо от "возраста, пола, расы, этнической принадлежности, индекса массы тела и наличия сопутствующих заболеваний". Отмечается, что эффективность вакцины среди участников с гипертонией анализировалась отдельно, однако результаты также оказались успешными в 95% случаев.Ранее во вторник управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США подтвердило эффективность вакцины BioNTech/Pfizer. После этого президент США Дональд Трамп выразил надежду, что вакцина Pfizer будет одобрена медицинским регулятором FDA в течение нескольких дней для использования в США.Немецкая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer в ноябре сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний собственной вакцины - она показала эффективность порядка 95% в предотвращении заражения COVID-19. Британия стала первой страной, сертифицировавшей вакцину от Pfizer и BioNTech.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201210/vaktsina-1588628456.html
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коронавирус covid-19, дональд трамп, здоровье - общество, pfizer, inc., сша, в мире

Опубликован отчет по результатам испытаний вакцины Pfizer и BioNTech

18:01 10.12.2020
 
© REUTERS / PfizerСотрудница в лаборатории Pfizer во время разработки вакцины против коронавируса (COVID-19) в Перл-Ривер, Нью-Йорк
Сотрудница в лаборатории Pfizer во время разработки вакцины против коронавируса (COVID-19) в Перл-Ривер, Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© REUTERS / Pfizer
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Полный отчет с результатами клинических испытаний вакцины от коронавируса фармацевтических компаний BioNTech и Pfizer был в четверг опубликован в журнале New England Journal of Medicine.

Согласно отчету, окончательный анализ данных клинических испытаний вакцины-кандидата BNT162b2 BioNTech и Pfizer показал ее эффективность на уровне 95% у испытуемых от 16 лет и старше. В исследованиях приняли участие более 43,5 тысячи человек, половина из которых были привиты вакциной, другая половина получила плацебо.

Сообщается, что вакцина BNT162b2 работала на одинаково высоком уровне независимо от "возраста, пола, расы, этнической принадлежности, индекса массы тела и наличия сопутствующих заболеваний". Отмечается, что эффективность вакцины среди участников с гипертонией анализировалась отдельно, однако результаты также оказались успешными в 95% случаев.
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Ранее во вторник управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США подтвердило эффективность вакцины BioNTech/Pfizer. После этого президент США Дональд Трамп выразил надежду, что вакцина Pfizer будет одобрена медицинским регулятором FDA в течение нескольких дней для использования в США.
Немецкая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer в ноябре сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний собственной вакцины - она показала эффективность порядка 95% в предотвращении заражения COVID-19. Британия стала первой страной, сертифицировавшей вакцину от Pfizer и BioNTech.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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