Опубликован отчет по результатам испытаний вакцины Pfizer и BioNTech
© REUTERS / PfizerСотрудница в лаборатории Pfizer во время разработки вакцины против коронавируса (COVID-19) в Перл-Ривер, Нью-Йорк
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Полный отчет с результатами клинических испытаний вакцины от коронавируса фармацевтических компаний BioNTech и Pfizer был в четверг опубликован в журнале New England Journal of Medicine.
Согласно отчету, окончательный анализ данных клинических испытаний вакцины-кандидата BNT162b2 BioNTech и Pfizer показал ее эффективность на уровне 95% у испытуемых от 16 лет и старше. В исследованиях приняли участие более 43,5 тысячи человек, половина из которых были привиты вакциной, другая половина получила плацебо.
Сообщается, что вакцина BNT162b2 работала на одинаково высоком уровне независимо от "возраста, пола, расы, этнической принадлежности, индекса массы тела и наличия сопутствующих заболеваний". Отмечается, что эффективность вакцины среди участников с гипертонией анализировалась отдельно, однако результаты также оказались успешными в 95% случаев.
Ранее во вторник управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США подтвердило эффективность вакцины BioNTech/Pfizer. После этого президент США Дональд Трамп выразил надежду, что вакцина Pfizer будет одобрена медицинским регулятором FDA в течение нескольких дней для использования в США.
Немецкая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer в ноябре сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний собственной вакцины - она показала эффективность порядка 95% в предотвращении заражения COVID-19. Британия стала первой страной, сертифицировавшей вакцину от Pfizer и BioNTech.
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