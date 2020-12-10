https://ria.ru/20201210/vaktsina-1588634965.html

Американская Moderna начала испытания вакцины от COVID-19 на подростках

Американская Moderna начала испытания вакцины от COVID-19 на подростках

Американская компания Moderna приступила к испытаниям вакцины от COVID-19 в США среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно, говорится в заявлении... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T17:18

2020-12-10T17:18

2020-12-10T17:27

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Американская компания Moderna приступила к испытаниям вакцины от COVID-19 в США среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно, говорится в заявлении компании."Мы рады приступить к фазе 2/3 испытания вакцины mRNA-1273 среди здоровых подростков в США. Наша задача - собрать информацию весной 2021 года в поддержку применения вакцины mRNA-1273 среди подростков перед началом учебного 2021 года", - заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансель.В исследовании примут участие 3 тысячи подростков. Участникам введут плацебо или две дозы вакцины по 100 микрограмм. После второй дозы за испытуемыми будут наблюдать в течение 12 месяцев.Компания Moderna впервые опубликовала результаты исследований вакцины от коронавируса 16 ноября 2020 года. Промежуточные итоги третьей фазы испытания вакцины от COVID-19 показали эффективность 94,5%.Ранее министр здравоохранения США Алекс Азар заявил, что американцы могут начать получать вакцины от коронавируса компаний Pfizer и Moderna до Рождества, которое отмечается в стране 25 декабря.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201207/farmkompanii-1587974666.html

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша, в мире