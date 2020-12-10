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Первая партия вакцины "Спутник V" поступила в Тюменскую область

Первая партия вакцины "Спутник V" поступила в Тюменскую область

Первая партия вакцины "Спутник V" поступила в Тюменскую область, сообщает в четверг оперативный штаб региона по профилактике коронавируса. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T17:01

2020-12-10T17:01

2020-12-10T17:01

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

ялуторовск

тюменская область

тюмень

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Первая партия вакцины "Спутник V" поступила в Тюменскую область, сообщает в четверг оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.По поручению президента в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса вакциной "Спутник V", которая прошла все этапы испытаний."Сегодня область получила первую партию этой вакцины. Первым привито будет декретированное население: врачи, медработники, учителя, воспитатели детсадов, работники социальных служб - те, кто непосредственно контактирует с больным населением, контактными лицами", - сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских, слова которой приводятся в сообщении.Кузнечевских отметила, что технически Тюменская область полностью готова приступить к массовой вакцинации населения от коронавируса: созданы условия для соблюдения холодового режима хранения вакцины, есть специальные морозильные камеры, которые позволяют обеспечить сохранность вакцины. В регионе создано семь прививочных пунктов: четыре - в Тюмени и по одному в Тобольске, Ишиме, Ялуторовске.Помимо этого, в регион поступило 500 доз вакцины "ЭпиВакКорона" для проведения третьего этапа исследования данного препарата. Более 250 добровольцев уже получили первую дозу вакцины и находятся под наблюдением врачей.В регионе продолжается вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции. Прививки можно поставить в поликлиниках по месту жительства. Эта мера позволит защитить организм или минимизировать возможные осложнения не только при гриппе, пневмонии, но и при коронавирусе, уточняет штаб.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

ялуторовск

тюменская область

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2020-12-10T17:01 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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