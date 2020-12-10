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Первая партия вакцины "Спутник V" поступила в Тюменскую область
Первая партия вакцины "Спутник V" поступила в Тюменскую область
Первая партия вакцины "Спутник V" поступила в Тюменскую область, сообщает в четверг оперативный штаб региона по профилактике коронавируса. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T17:01
2020-12-10T17:01
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
ялуторовск
тюменская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Первая партия вакцины "Спутник V" поступила в Тюменскую область, сообщает в четверг оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.По поручению президента в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса вакциной "Спутник V", которая прошла все этапы испытаний."Сегодня область получила первую партию этой вакцины. Первым привито будет декретированное население: врачи, медработники, учителя, воспитатели детсадов, работники социальных служб - те, кто непосредственно контактирует с больным населением, контактными лицами", - сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских, слова которой приводятся в сообщении.Кузнечевских отметила, что технически Тюменская область полностью готова приступить к массовой вакцинации населения от коронавируса: созданы условия для соблюдения холодового режима хранения вакцины, есть специальные морозильные камеры, которые позволяют обеспечить сохранность вакцины. В регионе создано семь прививочных пунктов: четыре - в Тюмени и по одному в Тобольске, Ишиме, Ялуторовске.Помимо этого, в регион поступило 500 доз вакцины "ЭпиВакКорона" для проведения третьего этапа исследования данного препарата. Более 250 добровольцев уже получили первую дозу вакцины и находятся под наблюдением врачей.В регионе продолжается вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции. Прививки можно поставить в поликлиниках по месту жительства. Эта мера позволит защитить организм или минимизировать возможные осложнения не только при гриппе, пневмонии, но и при коронавирусе, уточняет штаб.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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7 495 645-6601
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, ялуторовск, тюменская область, тюмень, общество

Первая партия вакцины "Спутник V" поступила в Тюменскую область

17:01 10.12.2020
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Фото : РФПИ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Первая партия вакцины "Спутник V" поступила в Тюменскую область, сообщает в четверг оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
По поручению президента в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса вакциной "Спутник V", которая прошла все этапы испытаний.
"Сегодня область получила первую партию этой вакцины. Первым привито будет декретированное население: врачи, медработники, учителя, воспитатели детсадов, работники социальных служб - те, кто непосредственно контактирует с больным населением, контактными лицами", - сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских, слова которой приводятся в сообщении.
Кузнечевских отметила, что технически Тюменская область полностью готова приступить к массовой вакцинации населения от коронавируса: созданы условия для соблюдения холодового режима хранения вакцины, есть специальные морозильные камеры, которые позволяют обеспечить сохранность вакцины. В регионе создано семь прививочных пунктов: четыре - в Тюмени и по одному в Тобольске, Ишиме, Ялуторовске.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Помимо этого, в регион поступило 500 доз вакцины "ЭпиВакКорона" для проведения третьего этапа исследования данного препарата. Более 250 добровольцев уже получили первую дозу вакцины и находятся под наблюдением врачей.
В регионе продолжается вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции. Прививки можно поставить в поликлиниках по месту жительства. Эта мера позволит защитить организм или минимизировать возможные осложнения не только при гриппе, пневмонии, но и при коронавирусе, уточняет штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЯлуторовскТюменская областьТюменьОбщество
 
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