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Первая партия вакцины "Спутник V" поступила в Тюменскую область
Первая партия вакцины "Спутник V" поступила в Тюменскую область
Первая партия вакцины "Спутник V" поступила в Тюменскую область, сообщает в четверг оперативный штаб региона по профилактике коронавируса. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T17:01
2020-12-10T17:01
2020-12-10T17:01
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
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ялуторовск
тюменская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Первая партия вакцины "Спутник V" поступила в Тюменскую область, сообщает в четверг оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.По поручению президента в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса вакциной "Спутник V", которая прошла все этапы испытаний."Сегодня область получила первую партию этой вакцины. Первым привито будет декретированное население: врачи, медработники, учителя, воспитатели детсадов, работники социальных служб - те, кто непосредственно контактирует с больным населением, контактными лицами", - сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских, слова которой приводятся в сообщении.Кузнечевских отметила, что технически Тюменская область полностью готова приступить к массовой вакцинации населения от коронавируса: созданы условия для соблюдения холодового режима хранения вакцины, есть специальные морозильные камеры, которые позволяют обеспечить сохранность вакцины. В регионе создано семь прививочных пунктов: четыре - в Тюмени и по одному в Тобольске, Ишиме, Ялуторовске.Помимо этого, в регион поступило 500 доз вакцины "ЭпиВакКорона" для проведения третьего этапа исследования данного препарата. Более 250 добровольцев уже получили первую дозу вакцины и находятся под наблюдением врачей.В регионе продолжается вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции. Прививки можно поставить в поликлиниках по месту жительства. Эта мера позволит защитить организм или минимизировать возможные осложнения не только при гриппе, пневмонии, но и при коронавирусе, уточняет штаб.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584072153_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_84a5e072ee36f2dee7836d90225f88f8.jpg
Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
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2020-12-10T17:01
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, ялуторовск, тюменская область, тюмень, общество
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек – РИА Новости.
Первая партия вакцины "Спутник V" поступила в Тюменскую область
, сообщает в четверг оперативный штаб региона по профилактике коронавируса
.
По поручению президента в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса вакциной "Спутник V", которая прошла все этапы испытаний.
"Сегодня область получила первую партию этой вакцины. Первым привито будет декретированное население: врачи, медработники, учителя, воспитатели детсадов, работники социальных служб - те, кто непосредственно контактирует с больным населением, контактными лицами", - сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских, слова которой приводятся в сообщении.
Кузнечевских отметила, что технически Тюменская область полностью готова приступить к массовой вакцинации населения от коронавируса: созданы условия для соблюдения холодового режима хранения вакцины, есть специальные морозильные камеры, которые позволяют обеспечить сохранность вакцины. В регионе создано семь прививочных пунктов: четыре - в Тюмени
и по одному в Тобольске, Ишиме, Ялуторовске.
Помимо этого, в регион поступило 500 доз вакцины "ЭпиВакКорона" для проведения третьего этапа исследования данного препарата. Более 250 добровольцев уже получили первую дозу вакцины и находятся под наблюдением врачей.
В регионе продолжается вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции. Прививки можно поставить в поликлиниках по месту жительства. Эта мера позволит защитить организм или минимизировать возможные осложнения не только при гриппе, пневмонии, но и при коронавирусе, уточняет штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.