https://ria.ru/20201210/vaktsina-1588628456.html

Гинцбург рассказал, кому противопоказана вакцина Pfizer

Гинцбург рассказал, кому противопоказана вакцина Pfizer

Вакцина Pfizer может быть противопоказана людям, страдающим аллергическими заболеваниями, так как это РНК-содержащий препарат, считает глава Центра имени... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T16:48

2020-12-10T16:48

2020-12-10T16:57

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

александр гинцбург

здоровье - общество

pfizer, inc.

в мире

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вакцина Pfizer может быть противопоказана людям, страдающим аллергическими заболеваниями, так как это РНК-содержащий препарат, считает глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург."По поводу вакцины Pfizer, то да, так как это РНК-содержащий препарат, который вводится в больших количествах непосредственно в организм человека, то в организме человека ...есть система интерферонов, которые очень активно реагирует на любую чужеродную РНК, которая вводится в наш организм. И не исключено, что данная форма вакцины, которую использует Pfizer, как раз и может быть противопоказана для тех людей, которые страдают аллергическими заболеваниями, и у которых иммунореактивность естественная повышенная", - объяснил Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".Вакцина Pfizer, как предположил эксперт, потребует дополнительных исследований на предмет возможности применения аллергиками.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/ispytateli-1588427647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, pfizer, inc., в мире