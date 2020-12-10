https://ria.ru/20201210/vaktsina-1588628456.html
Гинцбург рассказал, кому противопоказана вакцина Pfizer
Гинцбург рассказал, кому противопоказана вакцина Pfizer
Вакцина Pfizer может быть противопоказана людям, страдающим аллергическими заболеваниями, так как это РНК-содержащий препарат, считает глава Центра имени... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T16:48
2020-12-10T16:48
2020-12-10T16:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
александр гинцбург
здоровье - общество
pfizer, inc.
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588172015_0:2:3072:1729_1920x0_80_0_0_b70fdacac38af1c94a3a8960f61f2d53.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вакцина Pfizer может быть противопоказана людям, страдающим аллергическими заболеваниями, так как это РНК-содержащий препарат, считает глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург."По поводу вакцины Pfizer, то да, так как это РНК-содержащий препарат, который вводится в больших количествах непосредственно в организм человека, то в организме человека ...есть система интерферонов, которые очень активно реагирует на любую чужеродную РНК, которая вводится в наш организм. И не исключено, что данная форма вакцины, которую использует Pfizer, как раз и может быть противопоказана для тех людей, которые страдают аллергическими заболеваниями, и у которых иммунореактивность естественная повышенная", - объяснил Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".Вакцина Pfizer, как предположил эксперт, потребует дополнительных исследований на предмет возможности применения аллергиками.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201209/ispytateli-1588427647.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588172015_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_eae61286c5800cc7c75d20433d154fbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, pfizer, inc., в мире