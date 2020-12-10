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https://ria.ru/20201210/vaktsina-1588628456.html
Гинцбург рассказал, кому противопоказана вакцина Pfizer
Гинцбург рассказал, кому противопоказана вакцина Pfizer
Вакцина Pfizer может быть противопоказана людям, страдающим аллергическими заболеваниями, так как это РНК-содержащий препарат, считает глава Центра имени... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T16:48
2020-12-10T16:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
александр гинцбург
здоровье - общество
pfizer, inc.
в мире
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вакцина Pfizer может быть противопоказана людям, страдающим аллергическими заболеваниями, так как это РНК-содержащий препарат, считает глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург."По поводу вакцины Pfizer, то да, так как это РНК-содержащий препарат, который вводится в больших количествах непосредственно в организм человека, то в организме человека ...есть система интерферонов, которые очень активно реагирует на любую чужеродную РНК, которая вводится в наш организм. И не исключено, что данная форма вакцины, которую использует Pfizer, как раз и может быть противопоказана для тех людей, которые страдают аллергическими заболеваниями, и у которых иммунореактивность естественная повышенная", - объяснил Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".Вакцина Pfizer, как предположил эксперт, потребует дополнительных исследований на предмет возможности применения аллергиками.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, pfizer, inc., в мире

Гинцбург рассказал, кому противопоказана вакцина Pfizer

16:48 10.12.2020 (обновлено: 16:57 10.12.2020)
 
© REUTERS / Carlo AllegriПлакат у здания штаб-квартиры Pfizer в Нью-Йорке
Плакат у здания штаб-квартиры Pfizer в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© REUTERS / Carlo Allegri
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вакцина Pfizer может быть противопоказана людям, страдающим аллергическими заболеваниями, так как это РНК-содержащий препарат, считает глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"По поводу вакцины Pfizer, то да, так как это РНК-содержащий препарат, который вводится в больших количествах непосредственно в организм человека, то в организме человека ...есть система интерферонов, которые очень активно реагирует на любую чужеродную РНК, которая вводится в наш организм. И не исключено, что данная форма вакцины, которую использует Pfizer, как раз и может быть противопоказана для тех людей, которые страдают аллергическими заболеваниями, и у которых иммунореактивность естественная повышенная", - объяснил Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".
Вакцина Pfizer, как предположил эксперт, потребует дополнительных исследований на предмет возможности применения аллергиками.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Офис компании Pfizer в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургЗдоровье - ОбществоPfizer, Inc.В мире
 
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