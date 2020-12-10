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Россия готова принять турецкую делегацию для переговоров по "Спутник V"
Россия готова принять турецкую делегацию для переговоров по "Спутник V"
Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что с Турцией идут переговоры о предоставлении вакцины "Спутник V", Россия готова принять турецкую... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T13:55
2020-12-10T13:55
2020-12-10T14:04
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что с Турцией идут переговоры о предоставлении вакцины "Спутник V", Россия готова принять турецкую делегацию для обсуждения нюансов."Сейчас речь идет о предоставлении данного препарата турецкой стороне, и могу заверить, что в рамках тех договоренностей, которые определены Российским фондом прямых инвестиций, российским Минздравом, мы готовы принять, естественно, турецких коллег, обсудить все нюансы и в ближайшее время передать необходимое количество доз препарата, в первую очередь, для проведения различных... экспертиз... а также препарата для того, чтобы начать третью фазу клинических испытаний в Турции уже на добровольцах", - рассказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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