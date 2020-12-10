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Гинцбург допустил бюрократические проблемы при экспорте "Спутника V"
Гинцбург допустил бюрократические проблемы при экспорте "Спутника V"
Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что Россия может столкнуться с бюрократическими проблемами при экспорте "Спутника V". РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T13:53
2020-12-10T14:08
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что Россия может столкнуться с бюрократическими проблемами при экспорте "Спутника V"."Конечно, может, да", - ответил Гинцбург в эфире "России 24" на вопрос о том, может ли российская вакцина от коронавируса столкнуться с бюрократическим барьером при экспорте в другие страны.Однако опыт последнего месяца, по словам эксперта, "эти проблемы очень оперативно решаются". Например, Венгрия принимает "Спутник V" на условиях, при которых он будет производиться и распространяться без дальнейшего вывоза в другие страны европейского сообщества."Каждая страна у себя этот вопрос решает", - добавил Гинцбург.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество

Гинцбург допустил бюрократические проблемы при экспорте "Спутника V"

13:53 10.12.2020 (обновлено: 14:08 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудники упаковывают вакцину Sputnik V от COVID-19 для отправки в Сербию в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи
Сотрудники упаковывают вакцину Sputnik V от COVID-19 для отправки в Сербию в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что Россия может столкнуться с бюрократическими проблемами при экспорте "Спутника V".
"Конечно, может, да", - ответил Гинцбург в эфире "России 24" на вопрос о том, может ли российская вакцина от коронавируса столкнуться с бюрократическим барьером при экспорте в другие страны.
Однако опыт последнего месяца, по словам эксперта, "эти проблемы очень оперативно решаются". Например, Венгрия принимает "Спутник V" на условиях, при которых он будет производиться и распространяться без дальнейшего вывоза в другие страны европейского сообщества.
"Каждая страна у себя этот вопрос решает", - добавил Гинцбург.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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