https://ria.ru/20201210/vaktsina-1588538483.html

Крупная партия вакцины от коронавируса поступила в Приморье

Крупная партия вакцины от коронавируса поступила в Приморье

Первая крупная партия в 500 доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") от коронавируса поступила в Приморье, сообщает правительство региона. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T09:02

2020-12-10T09:02

2020-12-10T09:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

владивосток

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уссурийск

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 10 дек - РИА Новости. Первая крупная партия в 500 доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") от коронавируса поступила в Приморье, сообщает правительство региона."Сегодня вакцина будет распределена в пять медучреждений Владивостока, Находки и Уссурийска. В числе первых вакцинируются медицинские работники "красной" зоны госпиталей и поликлиник", - говорится в сообщении.Вакцина "Гам-КОВИД-Вак" состоит из двух компонентов и вводится внутримышечно в два этапа. Она хранится в специальных морозильных камерах. Вакцина вводится в дельтовидную мышцу плеча либо в латеральную широкую мышцу бедра. После введения вакцины пациент должен 30 минут находиться под наблюдением медработников.В сентябре в Приморье поступила тестовая партия вакцины, тогда были привиты 42 медработника из "красной" зоны, которые находились под наблюдением в течение 30 дней. Ожидается поступление в край еще 1100 доз вакцины для работников отдельных профессий из группы высокого риска.За минувшие сутки выявлено 235 заболевших, за весь период эпидемии инфицированы 24 264 приморца. Выздоровели 16 987 человек, 276 умерли.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

владивосток

находка

уссурийск

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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