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В Кузбассе семейную пару заподозрили в убийстве двухлетнего внука
В Кузбассе семейную пару заподозрили в убийстве двухлетнего внука
Семейную пару из Новокузнецка Кемеровской области заподозрили в убийстве своего двухлетнего внука, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T14:30
2020-12-10T14:31
следственный комитет россии (ск рф)
куйбышевский район
новокузнецк
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 10 дек - РИА Новости. Семейную пару из Новокузнецка Кемеровской области заподозрили в убийстве своего двухлетнего внука, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.Ведомство уточняет, что тело двухлетнего ребенка было обнаружено 9 декабря во дворе одного из частных домов в Куйбышевском районе города Новокузнецка. Следственными органами возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего."По версии следствия, 9 декабря текущего года в вечернее время супруги приехали в частный дом родителей, чтобы забрать 2-летнего сына. В жилище они обнаружили одежду мальчика, однако самого ребенка в помещении не было, бабушка с дедушкой находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. На придомовой территории родители обнаружили в снегу тело сына, вызвали следователей… Следственного комитета и сотрудников полиции. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти ребенка. В настоящее время 52-летний мужчина и 48-летняя женщина задержаны, с ними работают следователи", - сообщает ведомство.В свою очередь в пресс-службе прокуратуры по Кемеровской области сообщили, что расследование данного дела взято на контроль."Кроме того, прокуратурой Куйбышевского района города Новокузнецка организована проверка в отношении должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
https://ria.ru/20201012/vnuk-1579379548.html
куйбышевский район
новокузнецк
кемеровская область
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следственный комитет россии (ск рф), куйбышевский район, новокузнецк, кемеровская область, происшествия

В Кузбассе семейную пару заподозрили в убийстве двухлетнего внука

14:30 10.12.2020 (обновлено: 14:31 10.12.2020)
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Фото : СК РФ
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КЕМЕРОВО, 10 дек - РИА Новости. Семейную пару из Новокузнецка Кемеровской области заподозрили в убийстве своего двухлетнего внука, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.
Ведомство уточняет, что тело двухлетнего ребенка было обнаружено 9 декабря во дворе одного из частных домов в Куйбышевском районе города Новокузнецка. Следственными органами возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.
"По версии следствия, 9 декабря текущего года в вечернее время супруги приехали в частный дом родителей, чтобы забрать 2-летнего сына. В жилище они обнаружили одежду мальчика, однако самого ребенка в помещении не было, бабушка с дедушкой находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. На придомовой территории родители обнаружили в снегу тело сына, вызвали следователей… Следственного комитета и сотрудников полиции. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти ребенка. В настоящее время 52-летний мужчина и 48-летняя женщина задержаны, с ними работают следователи", - сообщает ведомство.
В свою очередь в пресс-службе прокуратуры по Кемеровской области сообщили, что расследование данного дела взято на контроль.
"Кроме того, прокуратурой Куйбышевского района города Новокузнецка организована проверка в отношении должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
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Следственный комитет России (СК РФ)Куйбышевский районНовокузнецкКемеровская областьПроисшествия
 
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