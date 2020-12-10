https://ria.ru/20201210/ubiystvo-1588598546.html

В Кузбассе семейную пару заподозрили в убийстве двухлетнего внука

В Кузбассе семейную пару заподозрили в убийстве двухлетнего внука

Семейную пару из Новокузнецка Кемеровской области заподозрили в убийстве своего двухлетнего внука, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T14:30

2020-12-10T14:30

2020-12-10T14:31

следственный комитет россии (ск рф)

куйбышевский район

новокузнецк

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 10 дек - РИА Новости. Семейную пару из Новокузнецка Кемеровской области заподозрили в убийстве своего двухлетнего внука, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.Ведомство уточняет, что тело двухлетнего ребенка было обнаружено 9 декабря во дворе одного из частных домов в Куйбышевском районе города Новокузнецка. Следственными органами возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего."По версии следствия, 9 декабря текущего года в вечернее время супруги приехали в частный дом родителей, чтобы забрать 2-летнего сына. В жилище они обнаружили одежду мальчика, однако самого ребенка в помещении не было, бабушка с дедушкой находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. На придомовой территории родители обнаружили в снегу тело сына, вызвали следователей… Следственного комитета и сотрудников полиции. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти ребенка. В настоящее время 52-летний мужчина и 48-летняя женщина задержаны, с ними работают следователи", - сообщает ведомство.В свою очередь в пресс-службе прокуратуры по Кемеровской области сообщили, что расследование данного дела взято на контроль."Кроме того, прокуратурой Куйбышевского района города Новокузнецка организована проверка в отношении должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

https://ria.ru/20201012/vnuk-1579379548.html

куйбышевский район

новокузнецк

кемеровская область

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следственный комитет россии (ск рф), куйбышевский район, новокузнецк, кемеровская область, происшествия