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Глава Тувы объявил 31 декабря выходным днем
Глава Тувы объявил 31 декабря выходным днем
Последний день уходящего года в Туве будет выходным, вместо него жители региона отработают 26 декабря, сообщил глава республики Шолбан Кара-оол в своем... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T06:25
2020-12-10T07:36
россия
султан хамзаев
новый год
шолбан кара-оол
красноярск
общество
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КРАСНОЯРСК, 10 дек – РИА Новости. Последний день уходящего года в Туве будет выходным, вместо него жители региона отработают 26 декабря, сообщил глава республики Шолбан Кара-оол в своем Telegram-канале.Глава республики призвал жителей провести "этот день в тёплой семейной̆ обстановке".Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Однако правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года. Регионы РФ и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря. Ряд регионов уже объявили 31 декабря нерабочим.
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россия, султан хамзаев, новый год, шолбан кара-оол, красноярск, общество

Глава Тувы объявил 31 декабря выходным днем

06:25 10.12.2020 (обновлено: 07:36 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГлава республики Тува Шолбан Кара-оол
Глава республики Тува Шолбан Кара-оол - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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КРАСНОЯРСК, 10 дек – РИА Новости. Последний день уходящего года в Туве будет выходным, вместо него жители региона отработают 26 декабря, сообщил глава республики Шолбан Кара-оол в своем Telegram-канале.
"Земляки, в этом году объявляем 31 декабря нерабочим днем. Он переносится на субботу 26 декабря. Учитывая, каким сложным выдался 2020-й, понимаю, как необходим отдых и полноценное чувство праздника", - говорится в сообщении.
Глава республики призвал жителей провести "этот день в тёплой семейной̆ обстановке".
Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Однако правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года. Регионы РФ и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря. Ряд регионов уже объявили 31 декабря нерабочим.
Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 07:57
Губернатор Камчатки объявил 31 декабря нерабочим днём
 
РоссияСултан ХамзаевНовый годШолбан Кара-оолКрасноярскОбщество
 
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