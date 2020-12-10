https://ria.ru/20201210/tuva-1588530835.html

Глава Тувы объявил 31 декабря выходным днем

Глава Тувы объявил 31 декабря выходным днем

Последний день уходящего года в Туве будет выходным, вместо него жители региона отработают 26 декабря, сообщил глава республики Шолбан Кара-оол в своем... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T06:25

2020-12-10T06:25

2020-12-10T07:36

россия

султан хамзаев

новый год

шолбан кара-оол

красноярск

общество

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КРАСНОЯРСК, 10 дек – РИА Новости. Последний день уходящего года в Туве будет выходным, вместо него жители региона отработают 26 декабря, сообщил глава республики Шолбан Кара-оол в своем Telegram-канале.Глава республики призвал жителей провести "этот день в тёплой семейной̆ обстановке".Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Однако правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года. Регионы РФ и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря. Ряд регионов уже объявили 31 декабря нерабочим.

https://ria.ru/20201208/kamchatka-1588138228.html

россия

красноярск

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россия, султан хамзаев, новый год, шолбан кара-оол, красноярск, общество