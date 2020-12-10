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В Сибири сформировали подразделение спецназа для действий в тылу врага
В Сибири сформировали подразделение спецназа для действий в тылу врага
Новое подразделение специального назначения, основной задачей которого будет проведение разведывательно-поисковых действий в тылу противника, сформировано в... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T12:29
2020-12-10T12:29
войска рхбз
центральный военный округ
иркутская область
алтайский край
республика тыва
безопасность
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НОВОСИБИРСК, 10 дек – РИА Новости. Новое подразделение специального назначения, основной задачей которого будет проведение разведывательно-поисковых действий в тылу противника, сформировано в Сибири, сообщает в четверг пресс-служба Центрального военного округа."В 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) сформировано новое подразделение специального назначения. На вооружение в подразделение уже поступила военная техника: бронеавтомобили "Тайфун-К", грузовые автомобили повышенной проходимости "Урал", стрелковое оружие", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что подразделение спецназа дислоцируется в Алтайском крае, а его основной задачей является "проведение разведывательно-поисковых действий в тылу противника для вскрытия его стратегически важных объектов". В настоящее время новое подразделение уже приступило к боевой подготовке.Сорок первая общевойсковая армия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, РХБЗ и связи.
https://ria.ru/20200919/razvedka-1577471768.html
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иркутская область
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войска рхбз, центральный военный округ, иркутская область, алтайский край, республика тыва, безопасность

В Сибири сформировали подразделение спецназа для действий в тылу врага

12:29 10.12.2020
 
© РИА Новости / предоставлено пресс-службой ЦВОМомент учений новосибирского спецназа
Момент учений новосибирского спецназа - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / предоставлено пресс-службой ЦВО
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НОВОСИБИРСК, 10 дек – РИА Новости. Новое подразделение специального назначения, основной задачей которого будет проведение разведывательно-поисковых действий в тылу противника, сформировано в Сибири, сообщает в четверг пресс-служба Центрального военного округа.
"В 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) сформировано новое подразделение специального назначения. На вооружение в подразделение уже поступила военная техника: бронеавтомобили "Тайфун-К", грузовые автомобили повышенной проходимости "Урал", стрелковое оружие", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе отметили, что подразделение спецназа дислоцируется в Алтайском крае, а его основной задачей является "проведение разведывательно-поисковых действий в тылу противника для вскрытия его стратегически важных объектов". В настоящее время новое подразделение уже приступило к боевой подготовке.
Сорок первая общевойсковая армия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, РХБЗ и связи.
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Войска РХБЗЦентральный военный округИркутская областьАлтайский крайРеспублика ТываБезопасность
 
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