https://ria.ru/20201210/spetsnaz-1588570748.html

В Сибири сформировали подразделение спецназа для действий в тылу врага

В Сибири сформировали подразделение спецназа для действий в тылу врага

Новое подразделение специального назначения, основной задачей которого будет проведение разведывательно-поисковых действий в тылу противника, сформировано в... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T12:29

2020-12-10T12:29

2020-12-10T12:29

войска рхбз

центральный военный округ

иркутская область

алтайский край

республика тыва

безопасность

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НОВОСИБИРСК, 10 дек – РИА Новости. Новое подразделение специального назначения, основной задачей которого будет проведение разведывательно-поисковых действий в тылу противника, сформировано в Сибири, сообщает в четверг пресс-служба Центрального военного округа."В 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) сформировано новое подразделение специального назначения. На вооружение в подразделение уже поступила военная техника: бронеавтомобили "Тайфун-К", грузовые автомобили повышенной проходимости "Урал", стрелковое оружие", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что подразделение спецназа дислоцируется в Алтайском крае, а его основной задачей является "проведение разведывательно-поисковых действий в тылу противника для вскрытия его стратегически важных объектов". В настоящее время новое подразделение уже приступило к боевой подготовке.Сорок первая общевойсковая армия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, РХБЗ и связи.

https://ria.ru/20200919/razvedka-1577471768.html

https://ria.ru/20200623/1573335297.html

иркутская область

алтайский край

республика тыва

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войска рхбз, центральный военный округ, иркутская область, алтайский край, республика тыва, безопасность