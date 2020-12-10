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https://ria.ru/20201210/spbpu-1588568542.html
Ученые ищут, как лучше лечить эпилепсию ультразвуком
Ученые ищут, как лучше лечить эпилепсию ультразвуком
Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) совместно со специалистами Университетского Колледжа Лондона хотят выяснить,... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T12:21
2020-12-10T12:21
риа наука
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санкт-петербургский политехнический университет петра великого
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) совместно со специалистами Университетского Колледжа Лондона хотят выяснить, каким образом можно наиболее эффективно применять ультразвуковое излучение для лечения тяжелых расстройств психики, в том числе эпилепсии и хронической депрессии, сообщила пресс-служба СПбПУ.По данным Всемирной организации здравоохранения, около 50 миллионов человек во всем мире страдают эпилепсией – одним из самых распространенных неврологических заболеваний в глобальных масштабах. По тем же оценкам, более 264 миллионов человек из всех возрастных групп страдает от депрессии. Причиной обоих недугов может быть дисфункция нейронов головного мозга.Работа ученых СПбПУ и их британских коллег посвящена исследованию эффекта стимуляции аксонов (отростков нервных клеток, по которым нервные импульсы идут от клетки к органам) ультразвуковыми волнами и детальному анализу влияния параметров ультразвуковой волны на возбуждение электрических сигналов в нервах."Мы предложили и проверили различные гипотезы касательно физики процесса ультразвуковой стимуляции нейронов. Среди этих гипотез были выбраны наиболее перспективные", – пояснил участник работы, аспирант Высшей школы механики и процессов управления СПбПУ Владимир Филькин, слова которого приведены в сообщении."На данный момент у ученых есть математическая модель данного процесса, позволяющая продвинуться в создании эффективного алгоритма применения ультразвука для лечения пациентов и проведения всевозможных исследований", - добавил он.
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университетская наука, навигатор абитуриента, санкт-петербургский политехнический университет петра великого

Ученые ищут, как лучше лечить эпилепсию ультразвуком

12:21 10.12.2020
 
© Depositphotos / sudok1Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Depositphotos / sudok1
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) совместно со специалистами Университетского Колледжа Лондона хотят выяснить, каким образом можно наиболее эффективно применять ультразвуковое излучение для лечения тяжелых расстройств психики, в том числе эпилепсии и хронической депрессии, сообщила пресс-служба СПбПУ.
По данным Всемирной организации здравоохранения, около 50 миллионов человек во всем мире страдают эпилепсией – одним из самых распространенных неврологических заболеваний в глобальных масштабах. По тем же оценкам, более 264 миллионов человек из всех возрастных групп страдает от депрессии. Причиной обоих недугов может быть дисфункция нейронов головного мозга.
Работа ученых СПбПУ и их британских коллег посвящена исследованию эффекта стимуляции аксонов (отростков нервных клеток, по которым нервные импульсы идут от клетки к органам) ультразвуковыми волнами и детальному анализу влияния параметров ультразвуковой волны на возбуждение электрических сигналов в нервах.
"Полученные результаты имеют большую практическую ценность для дальнейшего развития исследований, связанных с вопросами моделирования головного мозга человека. Также они помогут усовершенствовать методы, применяемые для лечения ряда тяжелых неврологических и психических расстройств, в том числе эпилепсии и хронической депрессии", - отмечается в сообщении.
"Мы предложили и проверили различные гипотезы касательно физики процесса ультразвуковой стимуляции нейронов. Среди этих гипотез были выбраны наиболее перспективные", – пояснил участник работы, аспирант Высшей школы механики и процессов управления СПбПУ Владимир Филькин, слова которого приведены в сообщении.
"На данный момент у ученых есть математическая модель данного процесса, позволяющая продвинуться в создании эффективного алгоритма применения ультразвука для лечения пациентов и проведения всевозможных исследований", - добавил он.
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РИА НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаСанкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
 
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